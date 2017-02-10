Под лавинами погибли 13 граждан страны, заявил сегодня президент Эмомали Рахмон на заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

В своем выступлении Эмомали Рахмон отметил, что только в январе этого года в Таджикистане был зафиксирован сход 244 снежных лавин, под которыми погибли 13 граждан. В частности девять человек погибли в Варзобе, трое в Горно-Бадахшанской автономной области и один в Таджикабаде.

По словам президента, в связи с изменением климата на планете с каждым годом все больше фиксируется стихийных бедствий, в том числе в Таджикистане.

За последние пять лет в республике зарегистрировано 603 стихийных бедствия, в результате которых погибли 127 граждан страны. Размер ущерба, нанесенного экономике страны, составил свыше 600 миллионов долларов США.

Президент поставил перед учеными Таджикистана задачу до конца весны изучить состояние ледников, запасы снега и предоставить подробный отчет правительству страны.

Минтрансу Таджикистана поручено во всех регионах создать запасы топлива, держать специальную технику на готовности.

На заседании по обсуждаемой теме отчитался премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, который отметил, что на сегодняшний день весь имеющийся у страны потенциал переброшен на ликвидацию последствий стихии.