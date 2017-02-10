Спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров предложил для развития отношений между Таджикистаном и Чехией создать Совет инвесторов двух государств. Это предложение Зухуров озвучил на открытии бизнес-форума чешских и таджикских предпринимателей, который сейчас проходит в Душанбе.

По словам Зухурова, экспорт товаров и продукции из Чехии в Таджикистан в 2016 году по сравнению с предыдущими годами возрос на 33 процента. Но для развития экономического сотрудничества этого недостаточно.

Зухуров предложил чешским инвесторам рассмотреть инвестиционные проекты Таджикистана, заверив их, что законодательством Таджикистана установлено в общей сложности свыше 70 льгот и гарантий.

«Все это создает благоприятные условия для эффективной экономической деятельности инвесторов», - заявил спикер.

По словам таджикского спикера, сотрудничество в таких сферах, как сооружение гидроэнергетических объектов, создание совместных предприятий по животноводству, выращиванию и экспорта овощей и фруктов, переработки сельхозпродукции, пчеловодства, экспорта качественной питьевой воды с использованием существующих природных возможностей, выгодно для чешских партнеров с экономической точки зрения.

«Туризм, в том числе экологический, оздоровительный и горный, также являются сферами, ожидающими инвестирования, что может оказаться привлекательным для чешских предпринимателей», - заявил Зухуров.

Ранее он встретился со спикером парламента Чехии Яном Гамачеком, который возглавляет чешскую делегацию на бизнес-форуме.

На встрече спикеров было подчеркнуто, что в настоящее время договорно-правовая база отношений Таджикистана и Чехии находится на стадии развития и включает в себя 13 двусторонних документов о сотрудничестве в экономике, торговле, науке и техники, инвестиций, промышленности, здравоохранения и борьбе с преступностью.

Зухуров и Гамачек обменялись мнениями по вопросам сотрудничества парламентариев двух государств, обеспечения региональной безопасности и ситуации в Афганистане.