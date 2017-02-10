За 92 года, с тех пор как город Душанбе был провозглашен столицей Таджикистана, в Душанбе сменилось более 20 градоначальников! Чтобы разыскать их, нам пришлось потратить не одну неделю. Возможно, мы отыскали не всех, в архивах остались лишь обрывочные сведения об этой нашей истории.

Первый глава у молодой столицы появился в далеком 1925 году. В разное время руководители города назывались по-разному: в советское время – председатели Душанбинского горсовета, с 1991 года – мэры.

В этом материале мы вспомним обо всех них, но особо отметим лишь пятерых – особенных, на наш субъективный взгляд.

Абдукарим Розыков (1925 - 1932)

Первым председателем Душанбинского городского совета был Абдукарим Розыков. Он энергично занялся превращением столицы из кишлака в «образцовый коммунистический город», лично советуясь и постоянно общаясь с архитекторами, инженерами, учеными.

По его просьбе и инициативе из Ленинграда в Душанбе в 1926 году была направлена группа архитекторов и инженеров-строителей для оказания помощи молодой столице в проектировании и строительстве общественных зданий и сооружений. При Розыкове в 1926 году в столице провели топографическую съемку и составили план будущей столицы Таджикистана, прочертив первые ее улицы и проспекты.

И уже 27 апреля 1927 года Горсоветом Душанбе было принято постановление «О строительстве города Душанбе», которое обязывало жителей прекратить бесплановое строительство.

При Розыкове были построены многие исторические здания нашего города. Это: старейшее городское здание и первый монументальный дом для съездов и собраний – Дом дехканина; Зеленый театр в сквере имени Фрунзе, расположенный возле чайханы «Рохат»; здания Совнаркома Таджикской ССР (напротив сегодняшней мэрии), Народного комиссариата земледелия (сейчас Министерство юстиции) и много других зданий.

При нем же началось мощение душанбинских улиц булыжником, были пущены первые городские автобусы. Впервые на улицах - Ленина, Путовского, Комсомольской, Карла Маркса - появились фонари. Был пущен в работу первый городской водопровод.

В плеяде глав городского управления нашего города Абдукарим Розыков занимает особое историческое место. Он был первым, и ему было тяжелее, чем всем последующим.

Следует восстановить справедливость в отношении памяти первого градоначальника Душанбе, увековечив его имя в названии одной из улиц нашего города.

Михаил Калитин (1934 – 1940)

Период, когда городом управлял Михаил Калитин, ознаменовался ускоренным строительством в столице промышленных предприятий. Так, с 1932 по 1939 год в Душанбе были построены и пущены в работу кожзавод, мясокомбинат, механический завод, хлебозавод, молокозавод, цемзавод, швейная фабрика, шелкомотальная фабрика, деревообрабатывающий комбинат, авторемзавод, полиграфкомбинат, винзавод, пивзавод, завод «Трактородеталь», кирпичный завод и другие промышленные предприятия.

Построено новое здание Главпочтамта и здание нынешней Академии наук. Сооружено искусственное озеро, названное Комсомольским.

В феврале 1938 года был утвержден генеральный проект реконструкции Сталинабада (Душанбе), который должен был воплотиться в жизнь за 15-летний срок. Начиная с 1933 года масштабы жилищного строительства в Душанбе вплоть до 1941 года неуклонно росли, что, безусловно, являлось заслугой и Михаила Калитина.

Махмудбек Нарзибеков (1960 – 1967)

Под непосредственным руководством этого председателя горисполкома был разработан первый вариант технико-экономических основ Генерального плана развития Душанбе на 1961–1980 годы. Его суть составляли: рациональное расселение душанбинцев с помощью комплексного жилищного и промышленного строительства, гармоническое развитие всех отраслей городского хозяйства.

В течение первого десятилетия планировалось покончить с нехваткой жилья, а в течение второго – обеспечить каждую семью бесплатной отдельной квартирой.

Махмудбек Нарзибеков за короткий срок сумел активизировать и улучшить работу аппарата Душанбинского горисполкома и его служб, выдвинул перед правительством республики ряд перспективных предложений, направленных на улучшение жизни города. По его инициативе в городе Душанбе был открыт зоопарк. Начато строительство завода холодильников. Построены новый вокзал и аэровокзал.

Худоназар Мамадназаров (1969 – 1976)

За семь лет, в течение которых Худоназар Мамадназаров возглавлял душанбинский горсовет, столица республики превратилась в огромную строительную площадку. Наиболее интенсивно застраивалась правобережная часть Душанбе, повсеместно велось строительство новых микрорайонов и жилищных массивов, кинотеатров, магазинов и детских площадок.

Были построены и запущены в работу десятки новых промышленных предприятий, среди них: авторемонтные предприятия, «Таджикмебель», предприятия строительной индустрии. Начато строительство нового здания государственного цирка.

Махмадсаид Убайдуллаев (1996 – 2017)

Махмадсаид Убайдуллаев - кандидатура для списка отличившихся спорная. Но мы решили включить его хотя бы потому, что он дольше всех проработал главой столицы – целых 19 лет. Нужно отметить, что были в его работе и явные плюсы. Например, личный тотальный контроль. Если мэр хотел, чтобы что-то работало, это работало.

Убайдуллаев, по словам его ближайшего окружения, трудился по 15-16 часов в сутки и заставлял своих подчиненных работать в таком же темпе; столичные чиновники его в буквальном смысле боялись, некоторые ненавидели. Однажды он публично признался: «Совесть мучает, что в отношении некоторых высказываюсь грубо, но в реалиях сегодняшнего Душанбе разве без грубости можно быть мэром?»

За время его работы город преобразился. В городе стали строить не только помпезные учреждения, но и жилье. Более-менее упорядочился вопрос с транспортом, на улицах стало чище. Вместе с тем еще никогда не было такого недовольства граждан перепланировкой города. Снос «старого» Душанбе Убайдуллаеву не простят, вероятно, никогда, и это тоже отличает его среди всех других мэров столицы.

(В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и личного архива автора)