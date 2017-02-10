Маленький плакат «Таджикистан – наша родина» с изображением двух девочек – русской и таджички – олицетворяет собой дружбу народов. Его мы заметили на стене кабинета фотографа Геннадия Ратушенко. Кто эти счастливые девочки и какие они сейчас? Мы попытались найти героев патриотического фотоплаката.

Фото – Геннадий Ратушенко Та самая фотография, которая легла в основу плаката «Таджикистан – наша родина».

По словам автора фотографии – Геннадия Ратушенко, она была постановочной. Он снимал ее вместе с другом Александром Ирисметовым на Варзобе. Пригласили для съемок дочку Ирисметова, Риту, и ее подругу, Лену Дарющенко. Рита должна была изобразить таджикскую девочку, а Лена – русскую. Национальный таджикский костюм взяли напрокат в гостинице «Душанбе».

На фотографии улыбающиеся девочки вместе смотрят в зеркальце, так как «таджичка» надела на голову «русской» национальную тюбетейку. Снимок был напечатан в 1973 году в газете «Вечерний Душанбе» и журнале «Памир». Много постеров с этой фотографией было размещено в те годы на витринах магазинов, например в магазине «Одежда» на повороте к столичному аэропорту. В 2010 году эта фотография вместе с другими работами Геннадия Ратушенко попала на страницы журнала VIPzone.

Фото – Геннадий Ратушенко Еще один вариант.

«На фотографии я запечатлена со своей подругой Леной. Наши семьи дружили, вместе отмечали праздники. Отец Лены был военным, а мама - педагогом. Мы тогда учились в восьмом классе, я - в школе №32, а она - в 67-й. Эта фотография олицетворяла дружбу русской девочки и таджички. «Таджичка» на фотографии - это я. Какие воспоминания? Самые добрые, светлые и прекрасные, как и сама юность. Это были замечательные годы, не было никакого деления по национальностям, все жили одной дружной семьей», - рассказывает та самая Рита, а ныне – Маргарита Александровна Ханикаева.

Женщина рассказала, что после окончания университета она работала в органах исполнительной власти (в Душанбинском горисполкоме), а затем несколько лет - в торговле. В настоящее время она занята воспитанием внуков.

«Когда русскоязычное население стало уезжать из Таджикистана, семья Дарющенко тоже выехала в Россию. Мама Лены, случайно встретив мою младшую сестру, рассказала, что Лена умерла. Когда и при каких обстоятельствах, я не знаю», - говорит Маргарита Александровна.

А отец Маргариты, Александр Ирисметов, который придумал эту постановочную фотографию, по воспоминаниям дочери, первым в Душанбе начал делать цветное фото, фотографии на керамике, холсте и металле. Он открыл несколько фотоателье в столице, которые считались престижными. «Папа был настоящим трудоголиком, очень любил свое дело, даже в воскресные дни его невозможно было оставить дома. Фотографии отца не раз печатались в журнале «Советское фото», он был частым участником всевозможных выставок в бывших союзных республиках. Фотография действительно было его настоящим призванием, и, наверное, его талант передался моей сестре Ларисе, которая в последующем стала художником», - рассказала Маргарита Ханикаева.

Фото - из «Фейсбука» Так сейчас выглядит «девочка-таджичка» Маргарита Ханикаева.

Детство - радостное время, полное впечатлений и ярких воспоминаний. В СССР детство было особенным: мы верили, что всех нас ждет светлое будущее.

Советский Союз был страной счастливых, улыбающихся детей различных национальностей. Была какая-то яркость и бодрость в этих лицах. Таких, как на этой фотографии из прошлого: там, где доброта и толерантность; там, где таджичка с любовью надевает тюбетейку на голову своей русской подруги…