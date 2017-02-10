Таджикский филиал компании IRS, обслуживающий автотрассу Душанбе-Чанак (Худжанд) предупреждает водителей, что 11-12 февраля будет неблагоприятная погода.

В Таджикистане в эти выходные в отдельных местностях будет снег, на дорогах гололед, сообщают таджикские метеорологи. В горной местности, на горных трассах сохранится лавиноопасность.

Напомним, в результате обильных осадков и схода лавин в конце января в Таджикистане погибли 13 человек, девять из них на трассе Душанбе-Худжанд.

По данным президента, озвученных на заседании госкомиссии по ЧС, в республике только в январе был зарегистрирован сход 244 лавин.

Президент поставил перед учеными Таджикистана задачу до конца весны изучить состояние ледников, запасы снега и предоставить подробный отчет правительству страны.

Минтрансу Таджикистана поручено во всех регионах создать запасы топлива, держать специальную технику на готовности.

На заседании по обсуждаемой теме отчитался премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, который отметил, что на сегодняшний день весь имеющийся у страны потенциал переброшен на ликвидацию последствий стихии.