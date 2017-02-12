В Согдийской области 11 марта широко отметят 105-летие таджикской печати. Решение об этом подписал глава области Абдурахмона Кодири.

Согласно решению всем председателям городов и районов области поручается на высоком уровне отметить профессиональный праздник журналистов и работников сферы печати, а также предпринять практические меры по материальному и духовному поощрению местных изданий, журналистов, работников типографий и ветеранов сферы печати.

Как сообщили «АП» в пресс-службе главы области, в рамках празднования Дня таджикской печати запланировано проведение встреч, торжественных мероприятий, посещения ветеранов сферы, также будет проведен конкурс на соискание областной Премии журналистов имени Ходжи Содика.

Как отмечает руководство области, факт свободы слова в Согдийской области подтвержден наличием более 80 печатных и электронных СМИ. В настоящее время в Согдийской области издаются более 50 газет, из которых больше половины независимые, а также 6 журналов, в том числе один государственный. В городах и районах области функционируют 13 телевизионных каналов и вещают 14 радиостанций.

Уже четвертый год подряд в Согде проводится областной журналистский конкурс «Созидательное перо», который по масштабам и формату не имеет аналогов в республике.

Традиционный конкурс, премиальный фонд которого составляет 150 тысяч сомони, проводится по инициативе председателя области с целью своевременного информирования жителей области о ходе развития и совершенствования различных отраслей народного хозяйства, объективного отражения и разъяснения обоснованности осуществляемых реформ, и с целью привлечения внимания общественности к актуальным социальным проблемам.

Согласно мини-опросу, проведенному корреспондентом «АП» среди представителей согдийских СМИ, ситуация с доступом к информации в Согде более благополучна по сравнению с другими регионами страны.

Вместе с тем, журналисты отмечают тот факт, что в последнее время в ходе подготовки материалов касательно вопросов профилактики и противодействия радикализму и насильственному экстремизму они не могут получить точные данные о количестве тех, кто привлечен к ответственности за членство в радикальных и экстремистских группировках и сколько объявлены в розыск у руководства правоохранительных органов и силовых структур.

Руководители силового блока ссылаются на то, что по объективным причинам решено не озвучивать конкретные цифры, так как это дает нежелательный результат.

Напомним, что День таджикской печати отмечается 11 марта, в день выхода первой таджикской газеты «Бухорои Шариф» (Священная Бухара). Первый номер газеты вышел в 1912 году.