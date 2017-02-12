Обильные снегопады в Горно-Бадахшанской автономной области осложнили жизнь и быт не только жителей региона, но и животного мира Памира. Сейчас на горных склонах окрестностей Хорога можно увидеть куропаток и норных козлов, спустившихся сюда в поисках корма.

Чтобы спасти диких животных от голода, управление комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ по ГБАО обеспечивает кормами диких животных в феврале и марте.

Как рассказал «АП» начальник управления Мулкамон Назаралиев, на эти цели управлением выделяются от 50 до 100 тыс. сомони. Работники управления совместно с волонтерами города и районов области покупают и доставляют на места вероятного обитания диких животных определенное количество зерна, комбикорма и сено для того, чтобы дикие животные и птицы не спускались в низины, где могут стать жертвами браконьеров.

Между тем, по словам собеседника, еще с 2015 года с целью уточнения численности диких животных управлением проводится специальный мониторинг. Согласно подсчетам специалистов, численность горных баранов в ГБАО составляет примерно 23-24 тысячи голов, горных козлов - 17-18 тыс., и уникальных винторогих - 600 голов.

Asia-Plus Начальник управления комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ по ГБАО Мулкамон Назаралиев

Но из-за того, что эти виды уникальных животных обитают в труднодоступных горных ущельях и горах, уточнить абсолютно точную их численность не представляется возможным. Этому также препятствует то, что за сезон эти животные меняют места обитания и мигрируют в горные степи Кыргызстана, Китая или Афганистана.

По словам Назаралиева, принимаются и другие меры, чтобы не допустить случаи браконьерства. В настоящее время на территории области, в основном в Мургабском районе, функционируют 10 охотхозяйств, занимающихся осуществлением законной охоты на уникальных животных. Комитетом ежегодно выдаются лицензии на отстрел баранов Марко Поло и других животных.

В этом сезоне на охоту Марко Поло было выдано 61 лицензия, на горного козла 45 и винторого - 3 лицензии. Стоимость лицензии, которая выдается Комитетом по охране окружающей среды республики, на барана Марко Поло составляет 45 тыс. сомони, на горного козла 500 сомони и на винторога 220 сомони. Доходы от охоты, составляющие в сезон около 2 млн. сомони, распределяются следующим образом – на охрану окружающей среды 60 процентов отчисляются в местные бюджеты районов, 20 процентов областному управлению, и остальные 20 в Комитет по охране окружающей среды страны.

В деле защиты уникальных животных и их подсчете охотничьим хозяйствам оказывают помощь и международные организации, такие как организация «Пантера». Одной из главных задач этой организации является подсчет численности снежного барса и других уникальных животных Памира.

«Благодаря помощи «Пантеры» в вероятных местах обитания этих животных были установлены фотоаппараты фиксирования движения животных, помогающих определять не только численность, но и повадки этих животных», - заключил М. Назаралиев.