Абдурахмончику пять лет. У мальчика есть все, дом, друзья, а главное безумно любящие его – мама и папа. Но этого всего не могло бы быть, если бы крошечного трехдневного младенца не подкинули в дом Инобат Кабиловой.
Счастливое детство Абдурахмончика началось с трагедии в семье Инобат. Ее единственный сын, 19-летний Абдуджаббор утонул. Родители потеряли покой, Инобат вообще вся извелась, поседела буквально за один день. Муж слег. Жить дальше помогала лишь одна мысль – усыновить мальчика из детского дома, подарить ему семью. Инобат не раз говорила об этом соседям и родственникам.
И вот однажды, в пять утра со двора дома послышался слабый писк. Во дворе лежал кулек, в котором был завернут мальчик. Его подкинули…
Сколько радости принес в семью этот кроха. Семья усыновила Абдурахмончика официально. Теперь он носит фамилию своего отца – Абдурахима Абдуганиева. Радоваться бы и жить, но каждый день для семьи и самого Абдурахмончика испытание. У него порок сердца – Тетрада Фалло.
«Он устает очень быстро, пальчики временами синеют. Приходится каждые полгода делать капельницы. Сынок и сам иногда говорит, “мама, у меня сил нет, может уколы мне сделаем”», рассказывает Инобат Кабилова.
Маме Абдурахмончика 56 лет. Она работает учительницей математики в школе №65. Муж после трагической смерти сына так и не смог оправиться. «Он смотрит за нашим сыночком, сидит дома, работать больше не смог. Сломала его весть о гибели Абдуджаббора», - говорит Инобат.
Абдурахмончик во время нашего разговора сидит рядом, весело болтая ногами и жуя пирожок, ухоженный, чистенький, на вид обычный здоровый мальчик. Глядя, как потом перед выходом укутывала его мама, понимаешь, он самое драгоценное в жизни этой семьи. Это ниточка, которая связала Инобат с жизнью, и она не должна оборваться.
Но собрать на учительскую зарплату 34 тысячи сомони, которые требуются на операцию, просто нереально, даже если женщина будет брать по две-три ставки в школе.
Не проходите мимо… помогите семье и Абдурахмончику.
Вы можете напрямую обратиться к родителям мальчика по телефону +992917044765
Или перечислить средства на официальный счет Благотворительного фонда «Дилсузи» (Милосердие).
Реквизиты в сомони
ҚАБУЛКУНАНДА ТЧ "ДИЛСУЗ"
ҲИСОБИ ҚАБУЛКУНАНДА 20202972603000000066
РМА-и ҚАБУЛКУНАНДА 020047965
БОНКИ ҚАБУЛКУНАНДА ЉСП ТАЌХ "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ"
СУРОҒА ш. Хуљанд, Тољикистон
ҲИСОБИ МУРОСИЛОТӢ 20402972958761
РАҚАМИ МУШАХХАСИ БОНКӢ 350501876
Реквизиты в долларах США
CORRESPONDENT BANK TRANSKAPITALBANK
SWIFT TJSCRUMM
BANK BENEFICIARY CJSC MDO “IMON INTERNATIONAL”
SWIFT NABWTJ22
BANK BENEFICIARY’S ACC/NO 30111840600000000076
BENEFICIARY LLC «DILSUZI»
ADRESS DUSHANBE, TAJIKISTAN
BENEFICIARY’S ACC/NO 20206840603000000055
Реквизиты в ЕВРО
CORRESPONDENT BANK TRANSKAPITALBANK
SWIFT TJSCRUMM
BANK BENEFICIARY CJSC MDO “IMON INTERNATIONAL”
SWIFT NABWTJ22
BANK BENEFICIARY’S ACC/NO 30111978200000000076
BENEFICIARY LLC «DILSUZI»
ADRESS DUSHANBE, TAJIKISTAN
BENEFICIARY’S ACC/NO 20206978003000000019
Реквизиты в российских рублях
Банк корреспондент ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва, Россия
ИНН 7709129705
БИК 044525388
К/сч. 30101810800000000388
Банк получатель ЗАО МДО “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ”
Худжанд, Таджикистан
Сч.№ 30111810300000000076
Получатель ООО «ДИЛСУЗИ»
Адрес Душанбе, Таджикистан
Счет получателя 20206810003000000025
P.S Малыша Азамджона, которому также нужна была помощь, выписали из больницы. Теперь его сердечко здоровое. Спасибо всем, кто не остался равнодушным.
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Гость8 часов назад
Дай бог чтоб побыстрее бы этому мальчику обрести здровье. Надеюсь что богатые не останутся равнодушными и отправят через банковские счета сколько смогут. А мы, простые рабочие тоже хотим участвовать в благотворительсности. Для тех, у кого нет счета в банке, через смской или на киви кошелек через банкоматы можно скинуть? Хотя бы на киви счет откройте, так быстрее, а мы через банкоматы которые стоят по улицам наших городов скинемся кто сколько сможет. Пусть апаи Инобат с вашей помощю откроет киви-кошелек (напр. с номером +992917044765) и вы обновите статью написав киви кошелек. Ждем. Спасибо.