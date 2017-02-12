ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ФЕВРАЛЯ

2002 - Исполнительный Совет МВФ принял решение о досрочном погашении Таджикистаном трех траншей на сумму $31,63, предоставленных РТ в рамках программы по сокращению бедности.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ФЕВРАЛЯ

1929 – Родился академик Ислом Абдусаломов.

1952 – Родилась музыкант, Заслуженная артистка Таджикистана Дилбар Валаматзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - В долинах переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами снег. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью от 4-9 мороза, до 1-6 мороза, днем от -3+2 до 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, местами до 25-30 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – В долинах переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 5-10 мороза до 1-6 мороза, днем от -4+1 до 0-5 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, ночью временами дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 тепла.