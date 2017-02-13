Гражданин Афганистана пытался вывести из Таджикистана дорогостоящий внедорожник без оформления соответствующих документов.

На территории района Джайхун Хатлонской области при попытке контрабандного вывоза автомашины марки «Тойота ленд Крузер-200» 2016 года выпуска таможенниками Таджикистана задержан гражданин Афганистана Султон Мухаммад Наим. Стоимость автомобиля оценивается в 480 тыс. сомони ($60,7 тыс.), сообщает пресс-центр Таможенной службы республики.

В ходе проведения проверок выяснилось, что автомашина была завезено пока неизвестными лицами в Таджикистан контрабандным путем, таким же путем хотели вывезти. По данному факту Генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело.