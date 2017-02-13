Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, объявили в Центризбиркоме страны.
На выборах, прошедших 12 февраля, Бердымухамедов набрал 97,69 процента голосов. При этом явка составила 97,27 процента.
По предварительным данным ЦИК, прошедшие выборы стали успешными для Бердымухамедова, на второй срок его переизбрали с результатом 97,14 процента.
Бердымухамедов возглавил Туркмению в 2007 году после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова.
Как пишет «Коммерсант», выборы президента проходят в условиях серьезного экономического кризиса. Составляющий главную статью экономики Туркмении газ в настоящее время экспортируется лишь в Китай, в то время как поставки в Россию и Иран приостановлены. Это заставляет Ашхабад рассматривать в качестве возможного партнера Евросоюз. Впрочем, встречной инициативы со стороны европейцев нет — руководящие органы ЕС осуждают туркменские власти за систематические нарушения прав человека.
«Туркмения уже много лет вместе с лоббистами из Еврокомиссии пытается добиться подписания постоянного соглашения о торговом сотрудничестве,— сказал в беседе с “Ъ” политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— Но сделать это не удается».
Похожую точку зрения выразил и директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев: «Оказавшись в сложной экономической ситуации, туркменская сторона заинтересована в том, чтобы получить максимально положительный международный имидж. Есть надежда, что это поможет привлечь некоторые иностранные инвестиции».
При этом оба эксперта заявили, что реального влияния на положение дел в стране избирательная кампания не окажет. «Выборы в Туркмении были и остаются фарсом,— сказал господин Дубнов.— Это подтверждает тот факт, что еще до выборов, 5 февраля, МИД страны опубликовал официальное сообщение о “подготовке официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году”. То есть они даже не стесняются заранее называть имя президента».
Еще одной важной проблемой Туркмении остается статус бипатридов — лиц со вторым гражданством России. «Тысячи людей, получившие российский паспорт после 2003 года, не имеют возможности выехать из Туркмении, потому что им не выдают туркменский загранпаспорт до тех пор, пока они не откажутся из российского гражданства»,— сказал “Ъ” господин Дубнов.
По данным «Московского комсомольца», накануне президентских выборов с подачи Бердымухамедова была изменена даже президентская клятва времен Туркменбаши, которую глава государства читает во время инаугурации. Оттуда изъято обещание «направлять все свое вдохновение во имя вечного торжества заветов Сапармурата Туркменбаши Великого, основанных на неисчерпаемом духовном наследии предков». Теперь президент должен поклясться «…использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы еще более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений».
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