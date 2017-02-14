Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на эту должность.

В поздравительной телеграмме Эмомали Рахмона, в частности, говорится, что «расширение и укрепление дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Германией является одним из важных и приоритетных направлений внешней политики Таджикистана».

Глава Таджикистана с удовлетворением отметил расширение сотрудничества между двумя странами за последние годы. Эмомали Рахмон выразил надежду, что данная тенденция будет продолжаться и в будущем.

Отметим, что в минувшее воскресенье известный германский политик, бывший министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом Германии. За него проголосовали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев.