АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- Фонд развития «Институт евразийских исследований», Политологический центр «Север – Юг», Информационно-аналитический центр «Евразия – Поволжье» совместно с Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан проводят в Душанбе и Худжанде цикл мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном. 14 февраля в Душанбе в формате международных конференций состоится презентация российско-таджикского аналитического доклада «Вехи сотрудничества России и Таджикистана: экономика, безопасность, гуманитарные связи».

- В рамках развития молодежных контактов на базе ведущих вузов Душанбе и Худжанда (Таджикский национальный университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, Худжандский госуниверситет) состоится Студенческий фестиваль российско-таджикской дружбы с участием студентов из России и Таджикистана. Молодежные активисты двух стран примут участие в дискуссионных и интерактивных площадках, представят собственные проекты в области профессиональных коммуникаций. Российские медиа-эксперты проведут мастер-классы для молодых журналистов Таджикистана.

- В Душанбинском госцирке - продолжение циркового представления московской труппы под названием «Принц Египта и 10 львов».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ФЕВРАЛЯ

1929 - Основание газеты «Кизил Точикистон» (сейчас «Халк овози»)

1960 – Основана комплексная школа-интернат в Лучобе (г. Сталинабад).

1962 - Открылся консервный завод в г.Курган-Тюбе.

1969 – В аэропорту Душанбе начал базироваться самолет ЯК-40.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ФЕВРАЛЯ

1941 - Родился доктор философских наук Ахмадчон Мухаммадхочаев.

1955 - Родился доктор филологических наук Маъруф Рачаби.

1957 - Родился журналист Мухаммадмурод Сайдалиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в долинах дождь, в горных районах снег, днем местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Облачно, дождь, днем местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, снег, днем местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег) днем, местами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью -3+2, днем -1+4.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, днем временами сильный, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-тюбе – Облачно, дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег, днем временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.