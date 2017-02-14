Глава одела регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахими Зулфониён заявляет, что в таджикской письменности нет буквы «Ц», потому что таджикский язык входит в западную иранскую группу языков.

«В произношении этой группы языков не встречается буква «Ц», и мы не должны вводить народ в заблуждение», - заявил он.

Совсем недавно власти Таджикистана выступили с инициативой вернуть букву «Ц» в таджикский алфавит. К изучению предложения правительства приступили специалисты Института языка и литературы Академии наук Таджикистана, которые поддерживают инициативу правительства.

Об этом ранее заявлял заведующий отделом таджикского языка в Институте языка, литературы, письменного наследия и востоковедения АН Таджикистана Сайфиддин Мирзоев.

Он сообщил «АП», что Институт получил из правительства проект решения о возвращении в таджикский алфавит буквы "Ц", и сейчас работает над этим.

Напомним, буквы "Ц", "Щ", "Ы" и мягкий знак, которые считались русскими, были исключены из таджикского алфавита еще в середине 90-х годов прошлого столетия.

Между тем, глава одела регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахими Зулфониён отметил «АП», что на данный момент рабочая группа из числа сотрудников Комитета по языку работает по этому вопросу и в ближайшее время итоговое мнение о возвращении буквы «Ц» в таджикский алфавит будет опубликовано в СМИ.

«Однако, по моему личному мнению, нет необходимости возврата этой буквы в таджикский язык. Буквы «Ц» нет в западной иранской группе языков, к которой относится и таджикский. Хотя в восточно-иранской подгруппе, например в ягнобском и бадахшанском языках, буква «Ц» присутствует», - подчеркнул Абдурахими Зулфониён.

«Таджики ранее использовали западный иранский алфавит, где буквы «Ц» не было. С 1930 года по 1940 год таджики использовали латиницу. После 1940 года был создан таджикский алфавит на основе кириллицы. С этого времени в нашем языке буква «Ц» использовалась до середины 90-х годов. Иными словам, она пробыла в нашем языке около 50 лет», - рассказал глава отедал регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии Таджикистана.

Зулфониён сообщил, что Комитет по языку направил свои рекомендации в Институт языка, литературы, письменного наследия и востоковедения Академии наук, где не считает необходимым возвращать «Ц» в таджикский язык.

Между тем, таджикские ученые настаивают на том, что буква "Ц" никогда не была чужда таджикскому языку, и ее используют в фарси. Они убеждены, что с решением об исключении этой буквы из таджикского алфавита в свое время власти поторопились.

Стоит напомнить, что в 2010 году планировалось убрать с таджикского алфавита буквы "ё", "е", "ю" и "я". Но от этой инициативы потом отказались.