В конце 2002 года компания «Памир Энерджи» на 25 лет взяла на себя эксплуатацию ветхих электроэнергетических сетей и сооружений, в том числе гидроэлектростанций ГБАО. Какие были установлены концессионные платежи (заранее определённые платежи) или все это время работал принцип так называемого равного раздела прибылей 50 на 50, неизвестно. Но получили ли мы необходимые выгоды? По плану народ должен был выиграть, и в принципе он выиграл. Только есть нюансы…

За 15 лет были привлечены многомиллионные иностранные капиталы в труднодоступный регион, развить который в те годы правительство Таджикистана просто не могло.

Сейчас по показателю самообеспечения электроэнергией Памир занимает первое место в стране. Даже зимой население города Хорога и ряда административно-территориальных районов получает электроэнергию по 24 часа в сутки. Облик города неузнаваемо изменился.

Более 86 процентов жителей области имеют доступ к электроэнергии, из 394 сельских населенных пунктов около 370, или 94%, обеспечены светом. Предусмотрено субсидирование бытового потребителя электроэнергии (зимой - 200 кВт∙ч в месяц на семью/домохозяйство – по сниженным тарифам), для того чтобы даже самые бедные домохозяйства имели возможность использовать энергию в бытовых нуждах.

Успехи в электроснабжении населения и существующих объектов достигнуты благодаря титаническим усилиям компании «Памир Энерджи».

За 40 миллионов долларов в непростых природно-климатических условиях компания модернизировала существующие ГЭС, заменила трансформаторы, смонтировала линии электропередачи, построила подстанции и выполнила другие работы, чем удвоила мощности и возможности и, в конечном итоге, дала большой толчок социальному развитию ГБАО.

Слишком высокие тарифы заставляют жителей ГБАО прибегать к альтернативным источникам тепла

Недоизучили

В настоящее время в ведении «Памир Энерджи» находятся 11 гидроэлектростанций, из которых более крупные - ГЭС «Памир-1» и «Хорог» и еще 9 малых ГЭС, расположенных в районах области.

Конечно же, гидростанций, которые бы работали на полную мощность по 24 часа 365 дней в году, нет. Для малых гидростанций ГБАО в зимние месяцы характерна недостаточная обеспеченность водой. В связи с этим гидростанции, работая в заданном графике и используя естественные расходы реки без их перераспределения в суточном разрезе, не будут в состоянии покрывать график нагрузки в периоды пик, о чем было сказано в недавней статье «АП» «"Памир Энерджи" хочет ввести энерголимит в ГБАО». В зимнее время, когда во всех районах ГБАО наблюдается максимальный спрос на электроэнергию, малые ГЭС, не имеющие водохранилищ большой емкости, дают едва ли не минимальную мощность.

Распространенным явлением на гидроэлектростанциях малой мощности ГБАО является несоответствие между установленной мощностью ГЭС и мощностью водотока. При этом встречаются отклонения как в сторону недоиспользования водотока, так и в сторону неполучения запроектированной мощности от водного источника.

Первое объясняется тем, что ранее выбор мощности агрегатов производился не на основе технико-экономических соображений, а в силу случайных обстоятельств: случайно приобретенного генератора или турбины, наличия готового помещения для станции и т.п. Некоторые ГЭС выстроены с заведомо заниженной установленной мощностью только потому, что учитывался весьма узкий круг местных потребителей.

Второе является следствием ряда причин и в первую очередь – недостаточной изученности водотока. Проектанты базировали свои выводы на случайных наблюдениях, на опросах местных жителей и т.д., и эти выводы почти всегда расходились с действительностью. Кроме того, обычно недостаточно изучались топографические и геологические условия, определяющие компоновку узла.

3. ГЭС «Хорог» на реке Гунт, находится в Горно-Бадахшанской автономной области, на восточной окраине областного центра Asia-Plus

Недостатки

Небесполезно подчеркнуть ненормальности и недостатки, выявленные в результате проектирования, строительства и эксплуатации малых ГЭС в масштабе республики, с тем чтобы избежать их в ГБАО в будущем:

- весь комплекс вопросов строительства малых ГЭС: планирование, финансирование, изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация - был раздроблен между различными правительственными организациями, ведомствами с одной стороны и международными организациями (оказывающими помощь Таджикистану) – с другой;

- планирование и проектирование малых гидростанций велось неудовлетворительно. Выбор объектов строительства сплошь и рядом происходил стихийно, на основе местнических интересов, без учета принципа комплексности в использовании водотока;

- до сих пор не налажено производство запасных частей, и их отсутствие вызывает длительные простои даже при несложных поломках;

- неорганизованность производства работ при строительстве малых ГЭС часто служила одной из причин увеличения стоимости установленной мощности ГЭС. Все это приводило к удлинению сроков строительства и его удорожанию;

- недостатком в эксплуатации малых ГЭС также являлось отсутствие работы над подготовкой потребителя.

Кажущиеся трудности гидротехнического строительства даже в малых масштабах, его более высокая строительная стоимость, отсутствие типовых проектов и стандартного оборудования – вот пока основные причины отставания малого гидроэнергостроительства на Памире.

Перспективы развития ГБАО прежде всего связаны с четырьмя приоритетными направлениями: освоение гидроэнергоресурсов, развитие орошаемого земледелия, освоение природных богатств территории, туризм.

Вкратце изложим первые два.

Перспективы

В кратко- и среднесрочной перспективе планируется строительство ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт и ГЭС «Санобод» - более 125 МВт в Рошткалинском районе (р. Пяндж). Сейчас компания строит/модернизирует ГЭС в Мургабе, в самом отдаленном регионе области. На это выделено около 7 млн долларов. Модернизация даст возможность значительно увеличить выработку электроэнергии, тем самым обеспечить подачу электроэнергии ко всем 24 населенным пунктам Мургабского района.

Немаловажное значение имеют также мероприятия по эффективному использованию земельных ресурсов. В ГБАО очень остро стоят вопросы рационального использования существующих орошаемых земель (22 тыс. га), повышения их плодородия, снижения уровня деградации земель для уменьшения продовольственной зависимости области.

Своеобразие природных и экономических условий ГБАО делает необходимым изучение Западного Памира, каждого клочка земли. Это необходимо для понимания возможностей использования земли под земледелие. На Восточном Памире, где земледелие практически невозможно, основной задачей является повышение продуктивности пастбищ за счет орошения наиболее благоприятных массивов.

В сельском хозяйстве ГБАО возможный прирост орошаемых земель под пашню составляет 16 тыс. га, под многолетними насаждениями прирост составит 2,7 тыс. га. Орошение пастбищ (в основном на Восточном Памире) можно и нужно осуществить на площади в 21,0 тыс. га.

Следовательно, перспективы развития орошаемого земледелия в ГБАО велики, регион обеспечен водными ресурсами. Чрезвычайно важно то обстоятельство, что горные реки почти весь вегетационный период многоводны. Однако их использование затрудняется большой скоростью течения водных потоков в горных районах. Их скорость часто достигает 3-5 м/с. У рек крутые и обрывистые берега, глубокий врез и большие уклоны долин. Междуречные пространства обычно высоко приподняты над руслом рек. Освоение этих пространств потребует строительства насосных станций для подъема воды. А насосным станциям нужна электроэнергия!

Потому необходимо создать соответствующие благоприятные условия для инвестиций - для использования части денежных переводов трудовых мигрантов (из 50 млн долларов ежегодно) для освоения новых участков земли, создания теплиц, организации прудового рыбоводства, маслоделия, восстановления продуктивности пастбищ, развития яководства.

Платить готов, но не способен

В заключение - об одном деликатном вопросе: о тарифах на электроэнергию.

Во второй статье «АП», под заголовком: «"Памир Энерджи" не стала вводить дополнительный энерголимит в ГБАО», приводятся сетования жителей ГБАО: «Жилое помещение мы отапливаем дровами и кизяком, так как использовать электричество для этой цели очень дорого»; «Жильё, так как электрическими нагревателями обеспечивать тепло в памирских домах очень сложно и дорого, мы отапливаем дровами и углём».

Эти чистосердечные высказывания жителей свидетельствуют о сдерживающем воздействии тарифов на потребление электроэнергии, то есть говорят о высоком уровне тарифов на электроэнергию. Так проявляется активная роль тарифов.

Действительно, согласно Концессионному договору между правительством РТ и учредителями компании «Памир Энерджи» стоимость одного киловатт-часа отпускаемой населению электроэнергии в долларовом эквиваленте составляет 2,75 цента США (субсидированный тариф составляет 0,25 цента за кВт∙ч), а для госучреждений и коммерческих организаций автономной области - 5, 16 цента.

Низкие тарифы (0,25 цента) на минимальное расходование электроэнергии (200 кВт∙ч зимой и 50 кВт∙ч летом) призваны сделать энергоснабжение доступным (социальный тариф, или тариф жизнеобеспечения), но при использовании больших объемов расценки резко возрастают и составляют 2,75 цента для населения.

По причине ошибочной фиксации тарифа в иностранной валюте внезапное повышение курса доллара по отношению к национальной валюте - сомони приводит к молниеносному автоматическому увеличению тарифа. Это происходит вне зависимости от операторской деятельности компании. Вследствие чего тарифы часто пересматриваются.

Таким образом, тарифы не постоянные, не стабильные и не устойчивые. Ведь тарифы должны пересматриваться только в связи с изменениями условий производства и реализации электроэнергии!

Парадокс: себестоимость выработки электроэнергии не изменяется, а тарифы растут.

Если первоначально, при подписании Концессионного соглашения в конце 2002 года, при определении уровня тарифов на электроэнергию государство учитывало также их социально-экономическую значимость и необходимость обеспечения доступности электроэнергии всем слоям населения ГБАО, то к настоящему моменту в связи с инфляцией эти усилия сведены к минимуму - повышенный уровень тарифов в местной валюте (20 и более дирамов за один кВт∙ч).

Слишком высокие тарифы уже побуждают пользователей, как сказано в статье «АП», прибегать к альтернативным источникам энерго- и теплоснабжения.

На Памире недостаточно был исследован вопрос, каким образом затраты на электроэнергию отразятся на семейных бюджетах. Ясно то, что высокая цена напрягает уже и без того скудные ресурсы семей.

Высокие текущие расходы семей иногда неправильно интерпретируются как свидетельство готовности платить. С одной стороны, тот факт, что семьи тратят много денег на электроэнергию, действительно является свидетельством готовности платить. Учитывая, что в качестве альтернативы семьи могут пользоваться либо дровами, тратя массу времени на их нахождение, либо генераторами, кизяком, которые вредят здоровью, семьи могут предпочесть потратить свои ограниченные ресурсы на электричество.

И все же готовность платить – не то же самое, что способность платить. Когда расходы на электроэнергию составляют большую долю бюджета семей, то их способность платить за здравоохранение, образование, питание и тратить деньги на производственные нужды уменьшается. В действительности семьи сопоставляют выгоды от расходов на электроэнергию с выгодами от расходов в других областях, которые следует рассматривать как социальный минимум причитающихся затрат. Сокращение бремени расходов на электроэнергию в семейном бюджете во многих случаях привело бы к увеличению доходов семей, улучшая перспективы выхода из кризиса.