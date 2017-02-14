В Душанбе 15 февраля прибывает министр иностранных дел Афганистана Салохуддин Раббани. Визит носит официальный характер. Продлится он три дня. Официальные структуры называют целью визита обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном.

Между тем, актуальных вопросов между Душанбе и Кабулом, требующих решения, накопилось немало. Эксперты рассказали «АП», чего можно ожидать от визита главы афганского внешнеполитического ведомства в страну.

Так, по мнению таджикского эксперта по вопросам современного Афганистана Косима Бекмухаммада, Таджикистан и Афганистан должны обратить особое внимание на укрепление сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.

По его словам, с приходом к власти нового президента Афганистана Ашрафа Гани по сравнению с его предшественником Хамидом Карзаем в отношениях этой страны со странами Центральной Азии наблюдается некоторый спад.

«Новый афганский лидер Афганистана предпочитает укреплять связи свой страны с государствами арабского мира и Запада», - считает К. Бекмухаммад.

Он убежден в том, отход Кабула от сотрудничества со странами региона во всех сферах, особенно в обеспечении безопасности, может сыграть на руку террористическим группировкам.

Эксперт считает, что, в свою очередь, сегодня не только Таджикистану, но и всем государствам региона Центральной Азии необходимо сотрудничать с афганскими властями в вопросах безопасности.

«В прошлом году некоторые террористические группировки, такие как «Талибан» и «Исламское государство», переместили своих боевиков с юга Афганистана на север страны, создав тем самым реальную угрозу странам Средней Азии, - говорит эксперт. - В создавшийся ситуации государства нашего региона обязаны обеспечить реальное сотрудничество с официальным Кабулом в сфере безопасности».

Глава комитета по международным делам, общественным объединениям и информации нижней палаты парламента Таджикистана Олим Салимзода убежден, что Таджикистан и Афганистан должны дружить.

«Реализация совместных проектов стран Центральной Азии с Афганистаном в сферах энергетики, транспорта, экономики и торговли может ускорить достижение мира и согласия в этой стране, - считает эксперт. - Таджикистан всегда заявлял о своей заинтересованности в развитии отношений с Афганистаном во всех направлениях, президент нашего государства во всех международных форумах и встречах призывает государства мира оказывать помощь нашему соседу в достижении мира, поддержки проектов по Афганистану».

Парламентарий уверен в том, что визит главы МИД Афганистана в Таджикистан ускорит сотрудничество двух государств в реализации проектов по строительству линий электропередачи, железных дорог, транзиту товаров и услуг.

Тем временем, эксперты воздерживаются комментировать возникшие в последнее время противоречивые заявления некоторых афганских политиков в отношении Таджикистана.

Напомним, что некоторые необдуманные заявления афганских политиков о Таджикистане в конце прошлого года стали причиной охлаждения отношений Душанбе с Кабулом.

Посол Афганистана в России Абдулкаюм Кучи - близкий родственник президента Ашрафа Гани, заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимаются наркотрафиком. «Таджикистан - это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион – русские. В этой стране культура - русская, официальный язык – русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия», - заявил афганский дипломат.

МИД Таджикистана жестко отреагировал на некорректные высказывания афганского политика. В МИД был вызван посол Афганистана в Таджикистане. В переданной ему ноте протеста содержалась «крайняя озабоченность и удивление в связи с оскорбительными выступлениями афганского посла в России в адрес таджикского народа и Таджикистана». «Подобные высказывания афганских представителей, отличающиеся недальновидностью, некомпетентностью и отсутствием элементарных знаний, вызывают глубокое сожаление и препятствуют созидательной атмосфере, реализации ранее достигнутых договоренностей и тем самым наносят вред двусторонним отношениям, основанным на принципах дружбы и добрососедства», - отмечалось в ноте таджикского внешнеполитического ведомства.

Таджикская сторона настоятельно рекомендовала афганской стороне принять действенные меры по всестороннему анализу данного негативного выпада со стороны официального представителя Афганистана и потребовала соответствующих разъяснений. Однако, реакция афганского правительства о том, что высказывания посла Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации являются его личным мнением и не отражают позицию Кабула, «вызвали сожаление» таджикского МИД.

Позже с критикой этих заявлений выступил спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он заявил, что «любое оскорбление в адрес Душанбе встретит соответствующую реакцию России».

Министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддин Раббани посетит Душанбе с официальным визитом 15-18 февраля. В ходе визита С. Раббани, как ожидается, встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым.

В начале прошлой недели глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани посетил с визитом Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По сообщению МИД РФ, главным итогом встречи стало приглашение представителей Кабула к участию в инициированном Москвой втором раунде консультаций по афганскому урегулированию, в котором также должны принять участие дипломаты Китая, Пакистана, Ирана и Индии.