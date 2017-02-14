Сегодня в нашей постоянной рубрике «Ваш личный юрист» сотрудники юридической компании «Химоя» объясняют, как получить деньги на погребение, кто относится к малоимущим и что делать, если поручился по чужому кредиту, а его получатель умер?

Малоимущий – это кто?

- Какой средний заработок установлен для определения малоимущих, одиноко проживающих пенсионеров, согласно нормам, установленным по районам?

Пенсионерка В. Солодова

- Уважаемая В. Солодова, в соответствии с пунктом 3 Правил определения малообеспеченных семей, назначения и выплаты компенсации за пользование электроэнергией и природным газом, утвержденных Постановлением правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года №379, «компенсация назначается по месту жительства малообеспеченным семьям (одиноко проживающим гражданам), среднемесячный доход каждого члена семьи (гражданина) которых не превышает 50 процентов установленного размера минимальной заработной платы». В настоящее время минимальный размер заработной платы равен 400 сомони. Поэтому для получения компенсации среднемесячный доход одиноко проживающих пенсионеров не должен превышать 200 сомони.

Деньги на погребение

- У меня умерла мама, которая была парализована 5 лет. В ЗАГСе района Сино мне выдали справку о получении пособия на погребение. Но когда я пошла с этой справкой в Собес района Сино, эту справку отказались принять, сказали, что никаких выплат мне не положено. Верно ли это?

Н.Т. Галиева

- Уважаемая Н.Т. Галиева. Пособие на погребение выдается только малоимущим семьям. Так, согласно статье 16 Закона РТ «О государственном социальном страховании», «пособие на погребение (ритуальное пособие) членам малоимущей семьи выдается в случае смерти застрахованного лица, а также в случае смерти члена семьи, находящегося на его иждивении. Размер пособия на погребение членам малоимущей семьи составляет двадцатикратный размер показателя для расчетов. Порядок и условия выплаты пособия на погребение определяются правительством Республики Таджикистан».

Вам необходимо с заявлением о выплате пособия на погребение обратиться в местный Собес и приложить следующие документы:

- копия паспорта заявителя;

- справка медицинского учреждения о смерти гражданина;

- справка из уполномоченного органа о малообеспеченности семьи умершего лица.

Не позднее 10 дней Вам обязаны дать ответ. В случае неправомерного отказа можете с жалобой обратиться в вышестоящий орган или в прокуратуру.

Поручился за кредит в банке

- Я был поручителем у своего племянника, у которого была своя фирма, и он строил школу в Яване. Для этого он взял кредит в «Точиксодиротбанке». Я согласился выступить поручителем, так как он сказал, что все выплатит сам. Школу он достроил, но сдать не успел, умер. Теперь мне звонят из банка и требуют вернуть деньги. Денег я не брал, и отдавать мне нечем. Вправе ли они требовать с меня эти деньги?

Каримов Мирзо

- Кредитная организация (банк) имеет право требовать возврата денежных средств с поручителя. Так, согласно пункту 1 статьи 392 Гражданского кодекса Республики Таджикистан «при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя».

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству (ч.1 ст. 394 ГК РТ).

Вы также вправе предъявить требования к наследникам должника по ст. 1187 Гражданского кодекса, где сказано: «Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя, к исполнителю завещания, управляющему наследством или к наследникам». Последние отвечают как солидарные должники в пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому наследнику. Таким образом, если Вам придется оплатить долг должника, то можете требовать оплаченную сумму с наследников должника. Сохраняйте квитанции об оплате долга.

Отпуск положен

- Моя дочь работала на государственном предприятии. Сейчас она находится в декретном отпуске, в феврале у нее отпуск заканчивается, и она написала заявление на неиспользованный трудовой отпуск за 2016 год, который она отложила по заявлению на 2017 год. Но в отделе кадров заявили, что отпуск ей не положен, так как время прошло. Разъясните, пожалуйста, кто прав.

Абдукаримов О. Яванский район

- Работник может перенести свой трудовой отпуск при наступлении срока отпуска по беременности и родам, заранее уведомив работодателя (ст. 109 ТК РТ), что вы и сделали. Обратитесь в письменном виде к работодателю с указанием данной статьи Трудового кодекса. В случае необоснованного отказа вы имеете право обратиться с жалобой в инспекцию по труду.