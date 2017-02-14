Создание рабочих мест должно занимать центральное место среди приоритетов Таджикистана в области развития, считают аналитики Всемирного банка.

Таджикистан для достижения поставленных целей и задач в области развития и сокращения бедности должен уделить первоочередное внимание созданию рабочих мест. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Диагностика создания рабочих мест в Республике Таджикистан: стратегические направления по созданию рабочих мест».

В докладе анализируются основные трудности на рынке труда, с которыми сталкивается республика, и приводятся рекомендации на уровне политики по созданию большего количества рабочих мест и улучшению их качества - наряду с обеспечением их большей инклюзивности для женщин и молодежи.

Во вторник, 14 февраля, доклад был представлен формулирующим политику лицам и представителям госструктур, сообществу по развитию и организациям гражданского общества.

«Диагностика создания рабочих мест в Республике Таджикистан - это своевременный и важный документ, так как в нем говорится о создании отечественных рабочих мест для растущего населения страны, - сказала в ходе мероприятия в Душанбе постоянный представитель Всемирного банка в РТ Патрисия Виверс-Картер. - Всемирный банк готов поддерживать развитие частного сектора и создание рабочих мест как критически важные элементы сокращения бедности и продвижения всеобщего процветания в Таджикистане».

Аналитики Всемирного банка считают, что экономика Таджикистана не создает достаточное количество рабочих мест для своей быстро растущей рабочей силы, в частности для своего растущего молодого населения. В результате этого наиболее ценный актив республики - человеческий капитал - в основном используется не в полной мере. В рабочую силу входят лишь 43% от всего населения трудоспособного возраста в республике, при этом в ней недостаточно представлены женщины и молодежь.

В докладе отмечается, что формальный частный сектор - важный источник качественных рабочих мест - также недостаточно развит в республике. На официальный наемный труд в частном секторе приходится всего 13% от общей занятости, а доля потенциальных предпринимателей, пытающихся открыть свой бизнес, очень низка - 11,8%, что свидетельствует о значительных препятствиях для открытия и ведения бизнеса. Большинство существующих фирм в формальном частном секторе являются небольшими и молодыми, и, они скорее всего сталкиваются с условиями, ограничивающими их рост или снижающими заинтересованность в росте.

«Несмотря на то, что это существенные вызовы, в докладе приводятся конкретные рекомендации, которые позволят преодолеть их и улучшить ситуацию с рабочими местами в Таджикистане. Эти рекомендации основаны на проведенном в рамках диагностики рабочих мест анализе и опираются на большой объем дополнительной работы, а также на консультации с правительством, частным сектором, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами» - сказала экономист Всемирного банка и соавтор доклада Виктория Строкова.