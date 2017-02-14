11 февраля в выставочном зале «АБАТ-Таджикистан» гостей учили секретам приготовления таджикского блюда «оши-палав». Мероприятие проводился в связи с включением таджикского плова в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятии, организованном компаниями «ЛиК АБАТ-Таджикистан», Кейтеринг «Нури Дида» а также Министерством культуры республики, приняли участие известные повара страны, представители посольств, другие гости.

«Мастер класс» по приготовлению таджикского и афганского плова показал известный повар Абдулло Мухтоджев, который готовит таджикский «оши палав» на приемах президента. Действительно, его плов, по словам гостей, отведавших «короля блюд» было выше всяких похвал.

Неожиданно для всех, свой «оши-палав», но уже по-итальянски, представил молодой повар Фабио. Гости остались довольны и этим блюдом.

Оши палав вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как «традиционное блюдо и его социально-культурный контекст в Таджикистане.

«Оши-палав (плов) является традиционным блюдом в Таджикистане, где он считается частью общего культурного наследия.

«Король блюд», как его здесь называют, готовится из риса, мяса и специй, при этом существует до 200 вариантов рецептуры оши-палава», - говорится в сообщении ЮНЕСКО.