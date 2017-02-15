Посол Таджикистана в Италии Исматулло Насрединовым вручил верительные грамоты президенту этой страны Серджо Маттарелле. Встреча прошла в Риме в Квиринальском дворце, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

После церемонии вручения грамот состоялась беседа посла Таджикистана с президентом Италии с участием министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

В ходе беседы И. Насрединов передал приветствия президента Таджикистана Эмомали Рахмона его итальянскому коллеге. В ответ президент Итальянской Республики выразил благодарность и отметил важность назначения посла Таджикистана в его стране для дальнейшего развития связей между странами. Собеседники также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Италией в различных областях.

Президент Италии пожелал руководству и народу Таджикистана успехов и процветания.