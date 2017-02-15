По предложению председателя Народной демократической партии Таджикистана, президента Эмомали Рахмона избраны новые главы исполкомов партии по городу Душанбе и всем его четырем районам.

Бывший директор техникума статистики города Вахдата Зоир Рахмонзода избран новым главой исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана по городу Душанбе. Он сменил на этом посту депутата нижней палаты парламента Таджикистана Джамшеда Саидова, сообщил «АП» пресс-секретарь НДПТ Усмон Солиев.

По предложению лидера партии также смещены главы исполкомов НДПТ во всех четырех районах столицы. Исполком НДПТ по столичному району Сино возглавила ранее работавшая в центральном аппарате партии Зарина Файзуллозода, она сменила на партийном посту Нахтулло Назарзода.

Исполком НДПТ по району Фирдавси возглавил Азизхуджа Азизов, он сменил Сайдали Асоева.

Организацию НДПТ по столичному району Исмоили Сомони возглавил Насим Расулзода, он сменил Умриниссо Казакову. Исполком НДПТ по району Шохмансур возглавил Зулфикор Гулмахмадов.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.