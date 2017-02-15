Обещанной правительством Таджикистана отмены налога для пользователей автомобильных дорог не будет. Минфин заявил, что в случае отмены этого налога бюджет недополучит 360 млн сомони.

Налог для пользователей автомобильных дорог в Таджикистане, который правительство обещало отменить с начала текущего года, будет оставлен в Налоговом кодексе, еще как минимум на год.

Проект соответствующей поправки в Налоговый кодекс будет рассмотрен членами верхней палаты таджикского парламента завтра, 16 февраля, на девятой сессии.

Ранее за то, чтобы отложить отмену дорожного налога до 1 января 2018 года проголосовали депутаты нижней палаты Таджикистана.

Минфин Таджикистана, который выступил против отмены этого вида налога, мотивировал свое предложение тем, что с отменой дорожного налога государственный бюджет страны в 2017 году недополучит 360 млн сомони. В связи с этим министерство предложило отложить это еще на один год.

Напомним, в 2012 году во время обсуждения и принятия нового Налогового кодекса было объявлено, что налог на использование автодорог будет снижен с января 2015 года, а с 1 января 2017 года данный вид налога будет полностью отменен.

Об этом в апреле 2014 года также говорил в своем послании парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон.