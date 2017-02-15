Таджикский боксер-профессионал Мехрубон Сангинов (76 кг) примет участие в вечере профессионального бокса LNK Boxing Night, который состоится в Риге 18 февраля. Его соперником станет малоизвестный боксер из Латвии Виталис Парсинюс.

Вечер состоится в Рижском Олимпийском центре, начало в 19.00 по местному времени (22.00 – по душанбинскому).

Международный турнир по профессиональному боксу организован компанией LNK Group. В программе вечера намечены несколько поединков с участием лучших бойцов Латвии и стран Евразии.

Основанный в 2016 году боксёрский клуб LNK Boxing ведет переговоры с рядом боксёров высокого уровня о присоединении к клубу и выступлении на соревнованиях в качестве его спортсменов. Цель состоит в участии в борьбе за чемпионские пояса с лучшими боксёрами мира на профессиональных рингах, а также в обеспечении конкурентоспособного представительства Латвии на олимпийских играх.

Мехрубон Сангинов в весовой категории 76,2 кг на профессиональном ринге одержал победу нокаутом на третьем раунде над белорусским спортсменом Сергеем Крапшилой 24 декабря 2016 года.

В октябре 2016 года в боксёрском шоу в Душанбе он победил техническим нокаутом в первом же раунде грузинского боксера Григори Кердикошвили.