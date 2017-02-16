В прошлый раз мы рассказывали об ипотеке. Сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы поговорим о мерах безопасности при проведении операций через банкомат.

При проведении операций через банкомат как и при любой другой банковской операции, необходимо соблюдать меры безопасности. Среди рекомендуемых мер, мы выделили следующие:

Обращайте внимание на внешний вид банкоматов. Нет ли в них ничего необычного? Имеются в виду явные подозрительные признаки. Например, на клавиатуре установлено дополнительное устройство, которое вы раньше не видели, пустой экран либо странные инструкции на нем. В этом случае рекомендуется отказаться от использования данного банкомата.

Если есть возможность, используйте банкоматы, находящиеся непосредственно в банке либо в его отделениях.

Соблюдайте меры конфиденциальности. При наличии очереди у банкомата удостоверьтесь, что никто не наблюдает, как вы набираете пароль.

Если банкомат автоматически и плавно не принимает вашу карту, не нужно вставлять ее силой.

Конфиденциальность пароля (PIN-кода) должна быть обеспечена вам полностью. Мошенники используют различные схемы, среди которых использование имени банка, либо представление от его имени для получения пароля. Необходимо запомнить одно простое правило: если кто-то просит Вас назвать пароль (PIN-код) вашей карты, то это, скорее всего мошенник!

При использовании банкомата не прибегайте к помощи посторонних лиц. Если возникли трудности, постарайтесь отменить операцию и заберите вашу карту из банкомата. В случае если карта застряла, обращайтесь в службу поддержки банка (обычно номера телефонов службы наклеены на банкоматах). Позвоните в банк и сообщите о проблеме, а также заблокируйте карту.

Ведите учет своих транзакций. Сохраняйте чеки и сверяйте их ежемесячно с выпиской из банка по вашему счету.

Установите лимит. С целью дополнительных мер безопасности можно установить дневной лимит снятия средств с карты. Неудобством может служить то, что в случае необходимости вы не сможете снять с карты больше лимита суммы, пока этот лимит не будет снят либо не будет изменена сумма лимита.

Если вы пользуйтесь банкоматом не своего банка, то комиссия за обслуживание (за выдачу денег) гораздо выше, чем, если бы вы воспользовались услугами банкомата вашего банка. Рекомендуется внимательно изучить тарифы.

Некоторые банки устанавливают банкоматы в специализированных помещениях, доступ к которым требует использования карты (вместо ключа) без каких-либо дополнительных требований ввести PIN-код. Если же все-таки у вас запросили PIN-код, то необходимо забрать карту и ни в коем случае не вводить его.

Нельзя после получения денег из банкомата пересчитывать их. Помните, большая часть банкоматов установлена в общественных местах, где скапливается большое количество людей. Не привлекайте к себе ненужного внимания.

Если случился сбой в работе либо скачок электроэнергии и банкомат заблокировал вашу карту («проглотил»), то вам необходимо позвонить в банк и заблокировать ее. Затем необходимо прийти в банк, написать заявление, и банк вам вернет вашу карту (период возврата прописан в договоре).

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.

При подготовке данной информации были использованы материалы Хикматов У.С., Койчуева М.Т.: Основы финансовой грамотности: учеб. пособие. – Б.: КРСУ, 2015. –стр.131-132