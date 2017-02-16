Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков в интервью украинскому телеканалу «Громадське» заявил, что советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков выступал против присоединения Крыма к России, пишет Медуза.
По утверждению Вороненкова, Сурков как «умный человек» был «категорически против».
«Решение об аннексии [Крыма] принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», — цитирует его телеканал.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ. Он известен, в частности, как соавтор закона об ограничении доли иностранцев в российских СМИ.
В годы его пребывания в парламенте СК безуспешно пытался привлечь его к уголовной ответственности по делу о рейдерском захвате; в феврале 2017 года, когда он уже не был депутатом и уехал на Украину, его объявили в федеральный розыск.
Денис Вороненков и его жена Мария Максакова (оперная певица и депутат от «Единой России») осенью 2016 года уехали на Украину. В декабре, когда их полномочия как депутатов Госдумы закончились, Вороненков получил гражданство этой страны.
В начале 2017 года стало известно, что Вороненков дал Генпрокуратуре Украины показания по делу против бывшего президента Виктора Януковича. Позже в интервью «Цензор.нет» он заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ (в августе 2014 году он утверждал прямо противоположное).
Авторизуйтесь, пожалуйста
Клаус Вальтерштанмайер56 минут назад
Понятно, что такое преступное решение принимал только один лили пут! Вот прям не успокоится! Рассейская империя продолжает захватническую политику и в 21 веке! Позор!!!