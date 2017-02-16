Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков в интервью украинскому телеканалу «Громадське» заявил, что советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков выступал против присоединения Крыма к России, пишет Медуза.

По утверждению Вороненкова, Сурков как «умный человек» был «категорически против».

«Решение об аннексии [Крыма] принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», — цитирует его телеканал.

Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ. Он известен, в частности, как соавтор закона об ограничении доли иностранцев в российских СМИ.

В годы его пребывания в парламенте СК безуспешно пытался привлечь его к уголовной ответственности по делу о рейдерском захвате; в феврале 2017 года, когда он уже не был депутатом и уехал на Украину, его объявили в федеральный розыск.

Денис Вороненков и его жена Мария Максакова (оперная певица и депутат от «Единой России») осенью 2016 года уехали на Украину. В декабре, когда их полномочия как депутатов Госдумы закончились, Вороненков получил гражданство этой страны.

В начале 2017 года стало известно, что Вороненков дал Генпрокуратуре Украины показания по делу против бывшего президента Виктора Януковича. Позже в интервью «Цензор.нет» он заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ (в августе 2014 году он утверждал прямо противоположное).