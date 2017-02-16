Синоптики предупреждают о наступлении неустойчивой погоды в ближайшие выходные: в большинстве районов республики пройдут сильные осадки. Такая погода продержится в стране до 19 февраля.

«До 19 февраля в республике сохранится неустойчивая температура, осадки, сели, подъем уровня воды в реках», - сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

Отмечается, что 17 февраля обильный снег выпадет в отдельных районах Согдийской области, западных районах ГБАО и горных районах республиканского подчинения.

В субботу и воскресенье снег выпадет и в центральных районах РРП и Хатлонской области, а также на западе Горного Бадахшана.

«18 февраля в связи с выпадением очень сильных осадков в предгорных районах Хатлона, в районах Файзабада, Вахдата и Рудаки ожидаются селевые явления, в бассейнах рек Яхсу, Кызылсу (южная) и реках, стекающиеся с южных склонов Гиссарского хребта, повысится уровень воды», - отмечают синоптики.

Последние снегопады принесли Таджикистану множество проблем: из-за сходов лавин погибли люди, были закрыты дороги, нанесен ущерб частным хозяйствам.