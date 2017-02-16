В прошлом году в пять раз меньше таджикистанцев, по сравнению с 2015 годом, поехали воевать на стороне «Исламского государства». Такое заявление сделал Генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод, выступая на сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

При этом, генпрокурор не стал называть точное количество граждан страны, воюющих за пределами республики в рядах террористических организаций.

По его словам, в прошлом году на территории Таджикистана были заблокированы 230 интернет-сайтов, пропагандирующих терроризм и экстремизм.

Между тем, источник «АП» в Генпрокуратуре Таджикистана сообщил, что на сведения о числе воюющих за ИГ граждан РТ наложен гриф секретности. От подробности источник воздержался.

В начале марта прошлого года генпрокурор, выступая с трибуны парламента, сообщил, что большинство воюющих за «Исламское государство» в Сирии и Ираке таджиков являются последователями течения «Салафия». Тогда же Рахмон Юсуф Ахмадзод обнародовал данные о воюющих за рубежом таджиков: в рядах террористических организаций в странах зарубежья на тот моменет воевало 1 тыс. 94 граждан Таджикистана, в 2015 году из ряда вооруженных группировок зарубежных стран в страну вернулись 147 таджиков и 780 граждан РТ, воюющих за ИГ, были объявлены в розыск.

По его словам, свыше 85 процентов граждан Таджикистана, воюющих в рядах незаконных вооруженных формирований за рубежом, попали туда из трудовой миграции.

Генпрокурор тогда подчеркнул, что в прошлом году в Таджикистане был создан координационный штаб правоохранительных структур страны по вопросам противодействии терроризму и экстремизму.

«Только в 2015 году были задержаны 31 граждан страны при попытке выезда из республики в целях присоединения в ряды ИГ, в отношении 166 граждан, воюющих за ИГ, возбуждены уголовные дела», - подчеркнул генпрокурор.