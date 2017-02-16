На дорогах столицы ежедневно происходят десятки нарушений ПДД, многие из которых совершаются со стороны маршрутных такси, а также детей чиновников и бизнесменов, заявил лидер нации, выступая на встрече с активом города Душанбе 15 февраля.
«В Душанбе давно уже назрела необходимость наведения порядка на дорогах. С началом запуска проекта «Безопасный город» в столице зафиксированы свыше 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения, штрафы составили около 73 миллионов сомони», - отметил президент.
По словам главы государства, "нарушения, допущенные в ходе решения вопроса по обеспечению столицы пассажирским транспортом, привели к загруженности улиц автомобилями".
«Сейчас этот вопрос решается и надеюсь, в ближайшее время проблема будет устранена», - пообещал Эмомали Рахмон.
Вместе тем, по словам президента, большую озабоченность в обществе вызывает такие нарушения правил дорожного движения, как игнорирование дорожных знаков и превышение скорости.
«Скажем открыто, согласно данным, большинство лихачей на дорогах - дети чиновников и бизнесменов. Последствия лихачеств часто заканчиваются трагически. Надо покончить с этим безобразием. Министерству внутренних дел необходимо указывать при освещении таких фактов – кто именно был за рулем. Народ должен знать, кто нарушает закон на дорогах столицы», - дал указание президент.
На встрече принимали участие президиум и члены правительства страны, руководство Исполнительного аппарата президента, представители правоохранительных структур и органов правопорядка, местных исполнительных органов государственной власти города Душанбе, его районов, представители различных столичных учреждений и организаций, предприниматели, интеллигенция, представители творческих и религиозных объединений, политических партий, СМИ.
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жд33 минуты назад
Ага поставит он конец). По последнему делу видно, что это только начало! Курам на смех. Главное пообещать, а там хоть трава не расти.
Гарми44 минуты назад
Если министр МВД лично оправдывает детей чиновников которые совершили ДТП с 4-мя погибшими, то что могут сделать те кто, на дороге с палочкой полосатой стоят?
123 Гарми15 минут назад
Правильный вопрос!!!