Абсолютное большинство выявленных в прошлом году преступлений, которые совершили несовершеннолетние граждане Таджикистана, связаны с воровством, заявил выступая перед сенаторами генпрокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод.

По его словам, в 2016 году в стране зарегистрированы 693 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из которых 494 факта - воровство.

«В прошлом году были зарегистрированы пять преступлений среди несовершеннолетних, которые связаны с массовыми драками, и все эти преступления были совершены в столице. Только в январе текущего года в столице Таджикистана зарегистрировано три факта поножовщины, устроенных подростками, в результате погибли два человека», - сообщил генпрокурор.

Он также сообщил сенаторам, что в городе Турсунзаде недавно были задержаны двое школьников, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве одноклассницы.

Между тем, генеральная прокуратура продолжает расследование факта поножовщины, устроенной 2 января этого года в 104 мкр-не столицы.

Тогда в драке участвовали 20 человек, вооруженных ножами, арматурой и битами. Два человека тогда погибли: 19-летний Иброхим Ходжаев и 18-летний Сомон Шарипов.

Минобрнауки сразу после ЧП сделало заявление, заявив о непричастности школьников к этой драке, заявив, что в ней участвовал только один учащийся, а все остальные к школе отношения не имели. Были задержаны 11 человек, в отношении которых сейчас идет следствие.