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Мы собрали всю статистику по подростковым преступлениям за последние 10 лет. Картина вас не порадует…
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