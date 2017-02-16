Ледники Таджикистан в течение ближайших тридцати лет могут потерять половину своего объема. По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, до 2050 года объем ледников может сократиться до 50%. Такое заявление сделал сегодня глава Комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ Хайрулло Ибодзода на заседании нижней палаты парламента страны.

Представляя депутатам на ратификацию Парижское соглашение к рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Ибодзода отметил, что до настоящего момента ледники Таджикистана потеряли почти 30% своего объема.

При этом он подчеркнул, что работы по изучению ледников Памира проводились только при Советском Союзе.

По словам Ибодзода, первая экспедиция по изучению Памирских ледников прошла в 1929-1934 годах, а вторая – в 1959-1964 г.г.

Он отметил, что по поручению правительства страны начались совместные с иностранными специалистами работы по изучению структуры ледника Федченко. Ожидается, что работы по изучению самого большого ледника Памира и самого длинного ледника в мире за пределами полярных регионов завершатся через четыре года.

Ибодзода подчеркнул, что в Таджикистане в целом насчитывается более 13 тыс. ледников, общий объем которых составляет 850 кубических километров.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу таяния таджикских ледников.

«За последние десятилетия ледники Таджикистана потеряли почти 30% своих объемов, и эта тенденция неуклонно продолжается, - сказал президент 9 августа на международной конференции «Достижение всеобщего доступа к воде и санитарии».

Он отметил, что ледник Федченко за этот период потерял в объеме около 2 кубических километров.

«Одновременно, в текущем году из-за маловодия наблюдается уменьшение до 30% уровня воды в главных реках региона – Амударья и Сырдарья, что оказывает сильное влияние на процесс водообеспечения в странах бассейна этих рек», - подчеркнул глава Таджикистана.