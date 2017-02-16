Верхняя палата парламента Таджикистана сегодня не поддержала предложенный правительством страны и поддержанный нижней палатой парламента республики проект поправок в закон «Об органах национальной безопасности». Согласно этим поправкам, сотрудники ГКНБ могли бы без разрешения входить в дома граждан без разрешения в случае возникновения реальной угрозы теракта.

По мнению члена верхней палаты, главы Раштского района Каноатшо Лоикзода, в принятых нижней палатой парламента поправках в вышеназванный закон не хватает конкретики. «Надо четко определить, в каких случаях сотрудники ГКНБ имеют право входить в дома граждан без разрешения, а в каких нет», - отметил сенатор.

Спикер Маджлиси милли Маджлиси Оли Махмадсаид Убайдуллоев также считает, что необходимо четко поставит грань между обеспечением безопасности и правами граждан.

Он предложил еще раз изучить поправки с учетом мнений Верховного суда, Генпрокуратуры и ГКНБ Таджикистана.

В октябре месяце прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в закон «Об органах национальной безопасности», согласно которым сотрудники ГКНБ республики получили право в исключительных случаях входить в дома граждан без их разрешения и без решения суда.

«Сотрудники спецслужб получают право несанкционированного проникновения в жилища граждан в исключительных случаях, например, при угрозе совершения террористического акта, необходимости защиты жизни и здоровья населения, освобождения заложников, - пояснил тогда суть поправок, выступая перед депутатами, председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов. - Бывают случаи, когда в доме отсиживаются террористы, или держат заложников, а времени для получения санкции у спецслужб нет, и теперь они получают право в подобных случаях действовать без санкции».

Тогда же Ятимов отметил, что сотрудники ГКНБ получили новые правила применения физической силы, вооружения, спецтехники при угрозе теракта и обезвреживании экстремистов.

Он подчеркнул: реформы законодательства, прежде всего, направлены на защиту жизни и здоровья населения и поддержание мира и стабильности в стране. О возможности превратного истолкования реформ гражданами и СМИ высказался и помощник президента по правовым вопросам Махмадали Ватанзода.

«Не надо писать, что сотрудники ГКНБ могут в любой момент, когда захотят, без разрешения врываться в жилища граждан. Они получили право это дело только в исключительных случаях, потому как обязаны принять все меры для защиты жизни и здоровья населения, - отметил Ватанзода. - Законодательством Таджикистана предусмотрена компенсация со стороны государства гражданам, у которых были повреждены жилища или имущество во время проведения антитеррористической операции».

Однако сегодня данный закон, который пока не вступил в законную силу, так и не был одобрен и направлен на доработку.