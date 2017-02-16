Руководство аэропорта Домодедово пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на решение Минтранса объявить Жуковский региональным, а не столичным аэропортом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Податели жалобы утверждают, что такое решение могло предоставить Жуковскому преимущества, так как исключение его из числа аэропортов столичного авиаузла дает возможность для запуска дополнительных рейсов в другие страны, в которые из аэропортов Москвы свободных допусков нет.

«Не совсем понятно, почему аэропорт в равных с другими условиях (Шереметьево и Домодедово тоже расположены в области) имеет другой статус», — отметил ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

По его словам, Жуковский расположен ближе всего к Домодедово, а потому забирает у него часть пассажиров и создает дополнительную нагрузку на воздушное пространство близ аэропорта.

«Домодедово лишь просит службу [ФАС] сформулировать свою позицию по данному вопросу, не призывая к каким-либо действиям», — уточнил человек, видевший обращение.

ФАС уже дала ответ Домодедово, утверждает ее представитель, но не уточняет, какой.

Аэропорт «Домодедово» — международный аэропорт федерального значения, один из трёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.

Аэропорт "Жуковский" (до 2016 г. «Раменское») строился с 2013 года как четвертый московский аэропорт с целью разгрузить действующие – «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Он открылся 30 мая 2016 года и принял первый рейс 12 сентября.

Минтранс определил «Жуковский» аэропортом не Москвы, а г. Раменское. Процедуры такого назначения нет, Минтранс просто составляет списки маршрутов, а в переписке с авиационными властями других стран информирует о территориальной принадлежности аэропорта .

Именно из-за этого ранее между авиавластями России и Таджикистана возникли споры, которые впоследствии завершились "миром".