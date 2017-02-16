Одной из главных причин высоких цен на рынках является отсутствие должного контроля со стороны директоров. Об этом заявил на встрече с руководством ведомств и активом Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

- Больше половины всех сельхозтоваров на рынках отечественного производства. И при этом их цена остается высокой. Это не может не вызывать беспокойство, - отметил глава государства.

По словам Эмомали Рахмона, на рынках города нет должного контроля за ценами.

- Вот, например, покупают в районе Джайхун морковь по 40 дирам за килограмм, привозят и продают их в пять раз дороже - по 2,5 сомони. Откуда такая надбавка? Кто должен следить за этим безобразием? Я уже не говорю о «традиционном» повышении цен на рынках накануне праздников, - выразил недовольство Эмомали Рахмон.

По мнению президента, все проблемы именно в директорах рынков:

- Проблема в вас. Вы только и знаете, что собираете деньги за аренду и чеки для своего кармана. Что мешает вам самим поехать к дехканам прямо на поле и оттуда привести на рынок свежих, дешевых сельхозпродуктов? Это так трудно? - обратился с вопросом к директорам рынков глава государства.

Эмомали Рахмон поручил «Таджикматлуботу», руководителям рынков, другим соответствующим структурам обратить серьезное внимание на обеспечение рынков города свежей сельскохозяйственной продукцией и не допустить необоснованно высокое поднятие цен.