Сотрудниками управления Комитета национальной безопасности Таджикистана по Горно-Бадахшанской автономной области пересечена очередная попытка контрабанды наркотиков в крупном размере.

16 февраля в ходе совместной операции сотрудниками ГКНБ совместно с пограничниками на приграничном рынке Тем города Хорога в ходе сделки были задержаны Руҳулло валади Абдулхабиб, житель Шугнанской уезда Афганистана, и житель микрорайона Тем города Хорога Нахим Халилов.

У задержанных, по данным ГКНБ, было изъято 37 кг гашиша. Областным управлением национальной безопасности по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.