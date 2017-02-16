АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

- 17 февраля русский драмтеатр им. Маяковского покажет премьеру спектакля «Ночь в театре». Премьера состоится в здании театра имени Лохути. Начало в 17.30.

- 17 февраля в Душанбе состоятся матчи финального этапа розыгрыша Кубка Федерации футбола Таджикистана. Место проведения - запасное поле Центрального стадиона.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ФЕВРАЛЯ

1931 – состоялся I первый съезд Совета Таджикистана, на котором была принята первая конституция Таджикской ССР

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ФЕВРАЛЯ

1940 - Родилась поэтесса Хадиса Курбанова.

1959 - Родился актер театра Фатхулло Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, в долинах дождь, в горных районах снег, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, в отдельных районах дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -1+4, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь, туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, временами дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.