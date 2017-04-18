Уровень распространения курения табака в Таджикистане относительно невысок: в республике курят всего лишь 17 процентов мужчин и 0,3 процента женщин, отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Однако, полагают в ВОЗ, Таджикистан может стать заманчивым рынком для табачной индустрии. «И, скорее всего, главной целью ее пропаганды станут женщины и молодежь», - передает Радио ООН со ссылкой на специалистов Организации.

По прогнозам ВОЗ, половина всех курящих может умереть от болезней, связанных с табаком.

Таджикистан находится среди стран мира, в которых введены ограничения на курение табака. В 2010 году таджикские власти запретили курение в общественных местах. Закон «Об ограничении использования табачных изделий» подписал 29 декабря 2010 года президент Эмомали Рахмон.

Закон не разрешает продажу табака и курение на территориях школ, больниц, в зданиях организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в аэропортах, вокзалах, санаториях, профилакториях, спортивных и культурных объектах и общественном транспорте. Также запрещена продажа табака на расстоянии ближе 100 метров от детских садов, школ, больниц, а для курильщиков были выделены специальные места.

Таджикистан является одной из 180 стран, который ратифицировал Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табакокурением (в июне 2013 года), но для полного прохождения процедуры он должен выполнить определенные действия, чтобы уменьшить вред от курения в стране.

В прошлом году был разработан закон «Об ограничении использования табачных изделий» в новой редакции, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте.

Проект нового закона вызвал разногласия между социальными и экономическими ведомствами республики, так как с одной стороны табакокурение приносит государству огромные поступления в бюджет, а с другой стороны - вредит здоровью населения.

Министерство здравоохранения выступило с презентацией, в которой говорилось о необходимости профилактики курения табака. Была отмечена необходимость эффективной пропаганды здорового образа жизни в республике посредством профилактических бесед о вреде курения среди детей школьного возраста и студентов.

Представители Минздрава считают, что применение политики профилактики табакокурения положительно повлияет на уменьшение количества курящих в республике.

Между тем, представители экономических ведомств отметили необходимость детального изучения проекта закона, обосновывая это «непростой экономической ситуацией в республике».