Жену Башара Асада, Асму Асад, хотят лишить гражданства Великобритании. По мнению британских парламентариев, она является «частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления».

Группа британских депутатов собирается направить в Министерство внутренних дел Великобритании письмо с просьбой лишить жену президента Сирии Асму Асад британского гражданства, сообщает ​The Telegraph, на который ссылается РБК.

«Если Асма продолжит защищать преступные действия режима [Башара] Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба жизненно важным интересам Соединенного Королевства», — цитирует издание письмо депутатов из Партии либеральных демократов.

Как отмечает газета, парламентарии решили выступить с подобной инициативой после того, как на странице Асмы Асад в Instagram появился пост о ракетном ударе США по авиабазе правительственных сил в сирийской провинции Хомс.

«То, что сделала Америка, является безответственным актом, который отражает лишь ее близорукость и политическую и военную слепоту в погоне за лживой пропагандистской кампанией», — говорилось в сообщении.

Как заявил The Sunday Times член комитета палаты общин по международным отношениям Надим Захави, «пришло время начать оказывать давление на Асада любыми возможными способами», в том числе и через таких людей, как Асма Асад, которая также является «частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления».

41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне. В 2000 году она уехала в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада. Асма Асад находится под санкциями Евросоюза и не может посещать страны ЕС.

В настоящее время она обладает двойным гражданством, и ​наличие британского паспорта позволяет ей въезжать в Соединенное Королевство.

4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошла химическая атака, жертвами которой стали более 80 человек. Сирийская оппозиция и страны Запада возложили ответственность за их гибель на силы Башара Асада. Однако официальный Дамаск отрицает свою причастность к инциденту. В российском Минобороны утверждают, что ВС Сирии ударили по складу боеприпасов боевиков, где хранилось химическое оружие.