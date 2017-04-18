Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос по подозрению в терроризме трехмесячного ребенка из-за допущенной его дедушкой ошибки во время заполнения визовой анкеты для поездки во Флориду, передает The Guardian.

Во время заполнения анкеты мужчина по ошибке ответил «да» на вопрос о том, имеет ли его внук отношение к террористической деятельности, после чего ребенка вызвали на разговор, отмечает Газета.ру со ссылкой на британское издание.

«Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», — прокомментировал происходящее 62-летний Пол Кеньон.

Он также сообщил, что его внук ни разу не заплакал в ходе допроса, и посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов. Свою ошибку мужчина назвал «очень дорогой», так как семье пришлось потратить £3000 из-за первоначального отказа в получении визы.