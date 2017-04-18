Объем ВВП Таджикистана за первый квартал этого года составил около 10,5 миллиардов сомони. По сегодняшнему курсу это чуть свыше 1,2 миллиарда долларов. В сопоставимых ценах ВВП по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на 6,5 процентов, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

В структуре ВВП преобладает торговля (в этот же сектор включены ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны) - 21,4 процентов. На промышленность, включая энергетику, приходится 19,7 процентов от общего объема ВВП. Превалирующее традиционно в структуре ВВП сельское хозяйства (включая охоту, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) пока составляет 5,4 процентов, так как посевной сезон только начался.

Транспорт, связь, складское хозяйство в структуре ВВП в первом квартале составили 15,1 процентов, налоги – 12,8 процентов.

ВВП Таджикистана по итогам 2017 года запланирован в размере около 58 миллиардов 910 миллионов сомони, что на 9,4 процентов больше объема прошлого года.

В 2016 году ВВП Таджикистана составил более 53 миллиардов 828 миллионов сомони.