20 апреля в Душанбе будут обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и России в сфере оборонной промышленности.

19 апреля в Душанбе с рабочим визитом прибудет Исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, сообщает пресс-служба ОДКБ. Ожидается, что в этот же день Семериков встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В рамках поездки также запланированы встречи с руководством Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Совета безопасности республики. Предусматривается обсуждение текущих вопросов многостороннего взаимодействия в рамках ОДКБ, а также хода подготовки к очередным заседаниям уставных органов Организации и предстоящего празднования в мае текущего года юбилейных дат – 25-летия Договора о коллективной безопасности и 15-летия со дня образования Организации Договора о коллективной безопасности.

20 апреля пройдет совместное заседание делегации совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ и представителей заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Таджикистан.

Встреча пройдет при участии исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова и главы российской делегации заместителя председателя коллегии военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева. Таджикистан будет представлять министр промышленности и новых технологий республики Шавкат Бобозода.

«В интересах дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ ходе заседания планируется рассмотрение вопросов формирования кооперационных и интеграционных связей между предприятиями и организациями оборонных отраслей промышленности России и Таджикистана», - отмечает пресс-служба ОДКБ.