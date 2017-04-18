Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что чеченцы не угрожали журналистам «Новой газеты» за публикацию материала о пытках геев в Чечне.

«Это нормальная кавказская риторика. Это нормальная реакция на то, что нам пытались приписать. У нас нет агрессии на журналистскую работу. Есть агрессия на методу. На вот эту слишком уж свободную, неделикатную, грубую работу в тех районах, где живут малые народы, у которых очень большая вера в собственную идентичность, собственную культуру, — сказал он в эфире радиостанции „Говорит Москва“. — Других инструментов воздействия у нас нет, и, естественно, возмущенные богословы стали уповать на возмездие всевышнего. На какие-то законы РФ».

По его словам, власти республики готовы встретиться с редакцией «Новой газеты», если та извинится перед чеченским народом. Заместитель главреда издания Ольга Боброва в ответ заявила, что «на самом деле странно, что мы из „существ“, „негодяев“ и „людей, с которыми не достойны общения“, мы превращаемся в уважаемых собеседников», — сказала она.

В начале апреля «Новая газета» рассказала о пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне. После этого чеченские богословы пообещали журналистам издания «возмездие без срока давности». Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявлял, что он отказывается считать за людей «существ» из «Новой». Редакция издания пожаловалась на угрозы. СК начал проверку.