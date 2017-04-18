В ночь на 17 апреля после продолжительной болезни скончался 16-летний сын популярной таджикской певицы Сурайе Косимовой - Эмомали. Информация об этом подтвержадется на странице в Фейсбуке его сестры - певицы Фарзоны Хуршед, которой уже все спешат выразить свои соболезнования.

Как сообщают таджикские СМИ, у парня был лейкоз: молодой человек страдал от рака крови несколько лет.

У Сурайе Косимовой четверо детей - певицы Шабнам и Фарзона, старшая дочь Хафизамо, и сын Эмомали.

Джаноза по усопшему состоится сегодня в полдень на родине Сурайе Косимовой в Кулябе, где и будет похоронен молодой человек.

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