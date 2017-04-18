Россия потеряла примерно полтора миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию. Одновременно действия российских властей играют на руку отечественным производителям томатов, сообщает РБК.

Россия потеряла от $1,3 млрд до $1,5 млрд из-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Такие данные приведены в отчете (.pdf), подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

При этом торговая война с Турцией освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью $0,5 млрд, указывают эксперты.

При этом авторы отчета указывают на то, что импортные турецкие помидоры, которые занимали 43% от всех импортных помидоров в России, обходились российскому покупателю дешевле, чем отечественные.



Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Несмотря на постепенное потепление отношений с Турцией летом 2016 года, которое привело к постепенному снятию эмбарго с ряда товаров (цитрусовых, косточковых, лука, цветной капусты, гвоздики и брокколи), эмбарго на томаты сохранилось, указывают авторы отчета.

«Турция настойчиво просила отменить запрет, но Минсельхоз РФ, основываясь на том, что программа импортозамещения уже профинансирована правительством и бизнесом, просьбу отклонил», — говорится в отчете.

Всего, по расчетам экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, общие затраты государства и бизнеса на программу импортозамещения составили 34,2 млрд руб. При курсе доллара 60 руб. за доллар это составляет примерно $570 млн.



