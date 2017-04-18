Представители правительственных структур Таджикистана пренебрегли приглашение Института «Открытое Общество» - Фонд Содействия в РТ на Национальную конференцию «Аналитика в области государственных финансов в РТ», которая прошла сегодня в Душанбе.

В работе мероприятия, как ранее анонсировалось, должны были принимать участие заместитель министра финансов Джамшед Нурмахмадиён и заместитель министра экономического развития и торговли РТ Умед Давлатзод.

Организаторы объяснили отсутствие чиновников тем, что якобы они сегодня участвуют в подготовке форума таджикских и узбекских предпринимателей, который состоится завтра, 19 апреля.

Таким образом, участникам конференции пришлось обсудить вопросы прозрачности и подотчётности в системе управления госфинансами при отсутствии представителей соответствующих правительственных структур.

В ходе мероприятия были рассмотрены аналитические исследования, которые проведены молодыми аналитиками в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в РТ». Данная программа финансируется Министерством международного развития Великобритании (DFID) и реализуется Институтом «Открытое Общество» - Фонд Содействия в Таджикистане.

Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) является международной благотворительной организацией, учрежденной американским финансистом венгерского происхождения Джорджем Соросом. Фонд поддерживает программы в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив, способствующие развитию идей и механизмов открытого общества.

Фонд Сороса работает в Таджикистане с августа 1993 года.

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