Таджикистан восстанавливает и наращивает товарооборот с Россией и Казахстаном. При этом резко снижается размер таджикско-китайского торгового оборота.

Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана в первом квартале этого года составил 775,7 миллионов долларов. Это на 11,3 процентов (на 98,5 миллионов долларов) меньше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров за первые три месяца этого года составил 230,1 миллионов долларов, что на 16,9 процентов (33,3 миллионов долларов) больше, чем в январе-марте прошлого года.

Рост объема экспорта в основном обусловлен увеличением вывоза за границу минеральных продуктов (в 2,6 раза) и транспортных средств (в 6,7 раза).

Импорт продукции произведен на сумму 545,6 миллионов долларов, что на 19,4 процентов (131,7 миллионов долларов) меньше объема этого периода 2016 года. Зафиксировано сравнительно существенное уменьшение ввоза машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, продукции химической промышленности, оптических и медицинских инструментов.

Таким образом, торговый баланс сложился отрицательный и составил 315,5 миллионов долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала года являлись Россия и Казахстан. Объем таджикско-российского товарооборота в первом квартале этого года составил более 221 миллионов долларов, что на 3,4 процента больше показателя аналогичного периода 2016 года. Размер же таджикско-казахского торгового оборота составил около 193 миллионов долларов, что на 38 процентов больше объема января-марта прошлого года.

Тем временем, товарооборот между Таджикистаном и Китаем в первом квартале этого года упал на 61%, составив чуть более 84 миллионов долларов.

Отметим, что по итогам прошлого года было зафиксировано снижение таджикско-российского товарооборота (на 6,3 процента), а также таджикско-казахского товарооборота (на 3,7 процента). Таджикско-китайский же торговый оборот в 2016 году вырос почти на 12 процентов.

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