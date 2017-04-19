Тенденция систематического недобора Государственного бюджета Таджикистана продолжается третий год подряд.

Общий объем Госбюджет Таджикистана в первом квартале этого года составил 4 миллиарда 862 миллионов сомони. Это на 2,9 процентов меньше запланированного объема, говорится в предварительных данных министерства финансов республики.

Это означает, что за первые три месяца этого года планировалось направить в бюджет 5 миллиардов 7 миллионов сомони. Фискальными органами не удалось собрать в пользу бюджета 145 миллионов сомони.

Тенденция недобора Госбюджета Таджикистана продолжается уже третий год.

В 2015 году на протяжении одиннадцати месяцев бюджет стабильно недополучал 3-4% от плановых объемов. Власти республики несмотря на рекомендации международных институтов категорически отказывались от пересмотра параметров главного финансового документа страны. Однако, в последнем месяце 2015 года фискальным органам удалось не только выполнить, но и перевыполнить намеченные планы по доходам.

Впоследствии выяснилось, что справиться с этой задачей помогли Азиатский банк развития и Европейский союз, выделившие на поддержку госбюджета Таджикистана 66 миллионов долларов.

В 2016 году Госбюджет Таджикистана недополучил более 781 миллиона сомони (100 миллионов долларов по курсу на начало 2017 года).

Главной причиной недобора бюджета в министерстве финансов называют продолжающееся сокращение внешнеторгового оборота, вследствие чего не удается получить запланированные объемы таможенных выплат.

В Таможенной службе при правительстве республики ссылаются на ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на выполнение плана таможенных платежей. Это, в частности, сокращение объема товаров, выпуск которых уже налажен в самой республике (цемент, ковры, стройматериалы, сельхозпродукция, мука и так далее).

Кроме того, по данным Таможни, на недобор таможенных платежей влияет сезонная деятельность КПП «Кульма» на таджикско-китайской границе, который не функционирует в зимний период.

Также к таким негативным факторам в таможенном ведомстве относят контрабандную поставку товаров на территорию Таджикистана из соседнего Кыргызстана, трудности, связанные с доставкой товаров по территории Афганистана из-за неспокойной обстановки в этой стране, а также тяжелые транзитные тарифы (особенно посредством железной дороги) в Узбекистане.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, объем импорта продукции Таджикистаном в первом квартале этого сократился на 19,4 процентов (131,7 миллионов долларов), составив всего 545,6 миллионов долларов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus