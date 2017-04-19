22 февраля депутаты поддержали предложенный правительством законопроект «О сейсмической безопасности».

«АП» попросила рассказать о нем одного из авторов законопроекта, замдиректора по науке и образованию Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Пулата Ясунова.

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- Основное назначение закона - регулирование общественных отношений в области оценки сейсмической опасности, сейсмостойкого строительства и раннего оповещения, а также деятельности физических и юридических лиц независимо от форм собственности в целях обеспечения сейсмической безопасности населения Таджикистана. Уверен, что этот закон позволит поднять эти отношения на более высокий уровень, а также повысить ответственность всех сторон при решении жизненно важных вопросов обеспечения безопасности граждан при землетрясениях.

- Законопроект предусматривает создание единого госоргана, который бы не только выполнял надзорную функцию, но и реально мог повлиять на ситуацию в целом?

- Думаю, что в создании какого-то единого госоргана нет необходимости. У нас есть министерства и ведомства, часть из которых, по сути, уже являются уполномоченными органами, о которых говорится в законе. Очевидно, надо будет только несколько расширить их полномочия.

Средств не хватает?

- Таджикистан находится в зоне активной сейсмичности. Сколько в стране функционирует сейсмостанций и в каких регионах страны?

- В свое время в Таджикистане было организовано порядка 50 сейсмических станций, большая часть которых сосредоточена в Душанбинско-Вахшском районе, где расположены наши крупные гидроэлектростанции. В настоящее время 9 сейсмических станций оснащены современным цифровым оборудованием и работают в режиме реального времени. На части станций ведется работа по их модернизации. 12-14 станций работают пока в режиме аналоговой регистрации на старом, давно морально и физически устаревшем оборудовании. Другая часть станций не работает вовсе, здесь нет оборудования либо комплектующих.

В прошлом году при сотрудничестве с американским консорциумом сейсмологических институтов IRIS по гранту необходимое оборудование было установлено на сейсмостанции «Симиганч», в Рамите и на территории других четырех сейсмостанций, расположенных в акватории будущего Рогунского водохранилища.

- В советскую бытность существовала практика районирования по сейсмике. А сейчас это есть? Обновлены ли сейсмокарты каждого города или района страны?

- Действительно, в 70-80-е годы такие карты активно разрабатывались. К настоящему времени они имеются для Душанбе, Худжанда, Курган-Тюбе, Хорога, Куляба, Дангары, Рогуна и нескольких других городов. Для Душанбе последний раз карта сейсмомикрорайонирования пересматривалась в 1993 году, для Рогуна - в 2008-м. Как видите, не густо. Хотя обновление действующих карт сейсмического микрорайонирования, а также разработка новых остается, безусловно, актуальным вопросом. Особенно в связи с ростом наших городов, и, соответственно, активной застройкой их многоэтажными и высотными зданиями.

- А что делается в этом направлении?

- Проведение работ по сейсмическому микрорайонированию – задача непростая, она требует наличия комплекта передвижных сейсмических станций. К сожалению, Институт из-за отсутствия средств не располагает таким набором. Как следствие, выполнение наших, скажем, прямых обязанностей затягивается.

Сейчас мы стараемся привлечь к выполнению работ по сейсмическому микрорайонированию зарубежных партнеров на основе грантов. Так, в 2012 г. при поддержке Немецкого центра геонаук GFZ наш институт выполнил полевые работы по регистрации сейсмического шума и слабых и ощутимых землетрясений в Душанбе и Хороге. К сожалению, работа не закончена: у наших специалистов просто нет достаточного опыта по обработке цифровых сейсмических данных применительно к сейсмическому микрорайонированию.

Точечные застройки не страшны

- Кто осуществляет надзор за обеспечением сейсмической безопасности?

- Технадзор за разработкой качественных проектов осуществляется Государственной вневедомственной экспертизой проектов строительства, за качеством строительства следят строительная инспекция Комитета по архитектуре и строительству и другие специализированные организации. По результатам контроля качества принимаются решения по исправлению выявленных нарушений, нередко со стороны стройинспекции применяются и административные штрафы. В целом контроль качества проектирования и строительства позволяет обеспечить сейсмостойкость возводимых новых зданий.

- В течение последних 20 лет общая практика развития строительного бизнеса в Таджикистане обрела свой специфический характер. В небытие уходят нормы и строительные правила, СНИПы и ГОСТы, которые жестко соблюдались в Советском Союзе, то есть, по мнению специалистов, становится возможным некоторыми из них пренебречь, а некоторые вообще забыть.

Нареканий много, возьмем, например, те же точечные (уплотнительные) застройки в столице. Есть ли необходимость обратить внимание на эту проблему?

- Здесь не могу с вами согласиться. Строительные нормы и правила, равно как и ГОСТы, были, есть и будут. Единственное, несколько поменялись их названия.

Что касается точечной застройки в столице. Здесь эффект домино практически исключен. Мы знаем об этом, так как анализировали последствия разрушительных землетрясений, произошедших в других странах.

Более того, в последние два года, насколько я знаю, по инициативе Комитета по архитектуре и строительству от точечной застройки в городе полностью отказались. Сейчас все проекты разрабатываются в соответствии с проектами детальной планировки отдельных кварталов города, в основе разработки которых лежит проект нового генерального плана.

- Давайте вернемся к закону. Как будут определяться нормы и стандарты стройматериалов?

- Нормы и стандарты для стройматериалов, их изготовления и применения у нас есть, и они действуют. Надзор за их соблюдением осуществляется как со стороны Таджикстандарта, так и со стороны специализированных органов, а также научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций. В случае если каких-либо стандартов нет, особенно для новых видов стройматериалов и изделий, разрабатываются соответствующие технические условия на их изготовление и применение, которые рассматриваются и утверждаются научно-техническим советом Комитета по архитектуре и строительству.

Фото: «Ливень» Высадка деревьев уже не поможет. Склоны в Киблаи (джамоат в районе Рудаки, в 3 км от столицы) состоят из лёсса – осадочной горной породы.

О паспортизации зданий

- Несколько лет назад в России, в Росстандарте был зарегистрирован новый знак качества «СейсмоБезопасность». Этот сертификат призван потеснить государственную добровольную систему ГОСТ-Р в области сейсмостойкости, которая, как отмечают некоторые эксперты, в последнее время теряет свою престижность и актуальность. Предусматривается ли внедрение такого опыта в Таджикистане?

- Мне представляется, что здесь имеет место некоторое недопонимание терминов. «СейсмоБезопасность» - это не совсем знак качества. Это сертификат, который выдает, по сути, частная компания на предмет соответствия объекта требованиям действующих в России нормативных документов, регламентирующих сейсмостойкое строительство. Такой сертификат может выдаваться только по результатам экспертизы проекта, технадзора либо комплексного обследования. Именно получение этого сертификата является добровольной системой, а не система государственных стандартов ГОСТ-Р, соблюдение которых является обязательным.

Если говорить о внедрении российского опыта в Таджикистане, могу ответственно сказать, что эта система у нас давно используется. Правда, выдаются не сертификаты, а заключения с соответствующими выводами и рекомендациями.

- Предусматривается ли паспортизация всех зданий и сооружений в стране?

- Проведение паспортизации всех зданий и сооружений в стране является очень объемной и чрезвычайно трудоемкой задачей. Такие крупномасштабные работы требуют соответствующего обоснования и поддержки, в том числе и финансовой. Чаще всего проводится детальное обследование отдельных зданий и сооружений, по результатам которого выдается заключение о состоянии объекта, его сейсмостойкости и мероприятиях по обеспечению их надежности при эксплуатационных нагрузках и землетрясениях.

Но это не означает, что данным вопросом никто не занимается. Эти работы, как правило, осуществляются по инициативе местных хукуматов и их структур.

Хороший пример сплошной паспортизации жилых многоэтажных домов советской постройки, а также объектов социального значения (школы, больницы, детские сады, поликлиники и т.п.) имеется для Душанбе, где в 2009–20010 гг. выполнялись проекты ПРООН DIPECHO-IV и DIPECHO-V. Тогда был получен очень интересный материал, в котором отражен сейсмический риск для обследованной застройки.

Большая работа была выполнена в 2012–2014 гг. по поручению председателя Душанбе для поселка Ховарон (Восточные холмы), где было обследовано порядка 2,5 тысяч частных жилых домов, была дана оценка их сейсмической уязвимости и рекомендованы мероприятия по приведению их в безопасное состояние. Для многих домов данные рекомендации были выполнены.

- По мнению специалистов, один из факторов опасности, связанный с сейсмикой - это оползневые процессы. Есть ли районы где вообще нельзя что-то строить, скажем в Душанбе и его окрестностях?

- Когда мы имеем дело с оползневыми процессами, активизирующимися при землетрясениях – это уже вторичные последствия стихии. Кроме оползней в горных регионах могут иметь место камнепады. Безусловно, для их образования помимо землетрясения должны быть и другие предпосылки: повышенная увлажненность грунта тела оползня либо уже какие-то начавшиеся от собственного веса и местоположения подвижки. Опасность проявления таких процессов изучается. Большинство мест, где возможны оползни при землетрясениях, закартированы. Душанбе на этих картах не отражен, то есть в столице опасности оползней нет. Кроме этого, на каждом участке, выделенном под строительство, проводятся инженерно-геологические изыскания для изучения природных и климатических особенностей определенного участка на местности.

- Будут ли пересматриваться генпланы городов после принятия закона? Например, в части строительства убежищ, путей эвакуации населения.

- Как таковой прямой зависимости разработки генпланов городов от принятия закона о сейсмобезопасности нет. Вопрос разработки генпланов городов больше зависит от перспектив развития и соблюдения или несоблюдения действующих градостроительных норм и правил.

Если говорить о строительстве убежищ и путей эвакуации населения, эти вопросы, безусловно, предусматриваются при разработке проектов.

По прогнозам, серьезных землетрясений не будет

- Насколько точно сбываются прогнозы относительно землетрясений?

- Прогноз землетрясений - это результат комплексных научных исследований и мониторинга в широком смысле слова. Здесь имеется в виду мониторинг землетрясений, движений земной коры, атмосферных явлений, изменения состава термальных вод, поведения людей и животных перед землетрясениями и множество других явлений.

Обычно людей всегда волнует только краткосрочный прогноз, то есть то, что может произойти в ближайшее время – дни, часы. Всего на сегодняшний день есть порядка ста предвестников землетрясений, комплексный анализ которых может служить основанием для научно обоснованного точного краткосрочного прогноза землетрясений. Но, к сожалению, технически это пока невозможно. Причем не только в Таджикистане, но и в любой другой стране мира.

Самым простым и надежным способом обеспечения сейсмической безопасности является проектирование и строительство объектов с учетом долгосрочного прогноза землетрясений. То есть научно обоснованной оценки уровня максимальных колебаний грунта на том или другом участке при возможных сильных или разрушительных землетрясениях, период повторяемости которых составляет пятьсот лет и более и зоны возникновения которых нам известны.

Этот прогноз представлен в виде карты сейсмического районирования территории страны или карт сейсмического микрорайонирования территорий городов и населенных пунктов.

- Какова вероятность в Таджикистане в ближайшие 5-10 лет сейсмической катастрофы или, скажем, землетрясения в 6-8 баллов?

- О прогнозах я уже сказал. Вероятность возникновения в ближайшие 5-10 лет сейсмической катастрофы по большому счету исключена. Элементарно, нет на то каких-либо предпосылок. Если говорить о землетрясениях силой 6-8 баллов, то в Душанбе сотрясения силой в 6 баллов мы ощущаем примерно каждые 5-7 лет.

По архивным данным, 7-балльное землетрясение на территории Душанбе в последний раз ощущалось в 1952 году при сильном Сталинабадском землетрясении, а 8-балльное – при разрушительном Каратагском землетрясении 1907 года.

Проектирование же и строительство в столице рассчитывается на 9 баллов.

Если говорить о возможных сильных землетрясениях в целом на территории Таджикистана, они, конечно, не исключаются. Места их возникновения в виде сейсмогенных зон известны. Здесь можно только добавить, что такие территории практически повсеместно являются малонаселенными.