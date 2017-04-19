Предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал свою вину, сообщает «Интерфакс».

«Он признает вину в полном объеме», — сказал его адвокат Армен Задоян перед заседанием в Басманном суде Москвы во вторник.

Следствие просит суд арестовать Азимова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.3 статьи 205 УК РФ (Террористический акт, повлекший смерть человека) и ч.2 статьи 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц), сообщает «Дождь».

О задержании Азимова накануне сообщил «Интерфакс». Следственный комитет РФ отмечал, что Азимов является соучастником преступления, и его роль сейчас устанавливается. «Фонтанка» написала, что в прошлом году Азимов — уроженец Киргизии, который несколько раз ездил в Турцию.

По информации «Коммерсанта», Азимова вычислили, проверяя телефонные контакты предполагаемого исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. С момента теракта Азимов не появлялся в съемной квартире в Подмосковье и избавился от своих телефонов. Однако в понедельник он купил два новых телефона и сим-карты. Выдать себя он мог, активировав одну из карт, отмечает издание.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек, в том числе террорист, и пострадали более 50 человек. По версии следствия, взрыв совершил смертник — гражданин России и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

По делу о теракте также были арестованы восемь подозреваемых — шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве. Среди арестованных один гражданин Таджикистана – Содик Ортиков. Он полностью отрицает свою причастность к теракту в метро.