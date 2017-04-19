Авиакомпания «Победа» не пустила на рейс из Москвы в Екатеринбург женщину и ее двухлетнего сына с диагнозом ДЦП из-за того, что на борту самолета не было свободных мест. Об этом сказано в сообщении Росавиации о предварительных результатах расследования инцидента, пишет Медуза.

Это произошло из-за так называемого овербукинга, то есть продажи на рейс количества билетов, превышающего число мест в самолете. Эта практика, как подчеркнули в Росавиации, в РФ запрещена, поскольку при овербукинге «обязательства авиаперевозчика перед пассажиром не выполняются».

В ведомстве также заявили, что система регистрации пассажиров, сбоем в которой сотрудник «Победы» объяснил пассажирам невозможность сесть в самолет, в день происшествия работала стабильно.

Вечером 14 апреля в аэропорту «Внуково» женщина с двухлетним ребенком, у которого диагностирован детский церебральный паралич, пришла на стойку «Победы», чтобы зарегистрироваться на рейс в Екатеринбург. Сотрудник авиакомпании отказал ей, заявив, что в «программе по списку пассажиров» произошел сбой.

По утверждению «Победы», женщина пришла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации. Из-за этого у наземной службы якобы не было возможности организовать посадку без задержки рейса. При этом сотрудник авиакомпании был уволен «за некомпетентность».

Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.